ارتفع 3 جنيهات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21-10-2020 في مصر

في بداية المعاملات الصباحية اليوم في البورصات العالمية، سجلت أسعار الذهب ارتفاع في بداية اليوم الأربعاء 21 أكتوبر في البورصات العالمية، ما انعكس على الأسواق المحلية ومحلات الصاغة، وارتفعت الأسعار بين 2 - 3 جنيهات في العيار، فمثلًا سجل عيار 24 الذهب البندقي نحو 952 جنيهًا، مقابل 950 جنيهًا، عند إغلاق معاملات أمس، بينما عيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المصرية سجل 833 جنيهًا مقابل 830 جنيهًا في نهاية معاملات الأمس.

وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب وفق بداية تعاملات اليوم، الأربعاء 21 أكتوبر الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 950 و952 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 831 و833 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 712 و714 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و664 جنيهًا.

أسعار الذهب عالميا

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1895.84 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:18 بتوقيت جرينتش، بعد أن نزل 1.9 بالمئة، الثلاثاء، بفعل قفزة للدولار، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3 بالمئة إلى 1899.70 دولار، وفقًا لموقع سكاي نيوز عربية.

وتضرر الإقبال على المخاطرة بفعل أنباء عن توقف تجارب رئيسية على لقاح لكوفيد-19، إلى جانب جمود في محادثات التحفيز في الولايات المتحدة، ما دعم الدولار وكبح مكاسب المعدن النفيس.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.1 بالمئة إلى 24.14 دولار بينما ارتفع البلاتين 1.1 بالمئة إلى 874.06 دولار وربح البلاديوم 1.6 بالمئة إلى 2351.95 دولار.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

وعلق نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إيهاب واصف، على صعود أسعار الذهب لأعلى نقطه لها، قائلًا إنّ الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أنّه بالنسبة للسوق المحلية، فإنّ السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأوضح أنّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولار في ذلك الوقت.

وكان رئيس شعبة الذهب وصفي واصف، نصح المواطنين بشراء الذهب في فترات التراجع في الأسعار، إذ إنّه من المتوقع أن ترتفع الأسعار مرة أخرى، كما وجّه لهم النصيحة بشراء السبائك الذهبية، وتجنب شراء المشغولات إذا كان الهدف من شراءه الادخار، حتى لا يخسر سعر المصنعية.