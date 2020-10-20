ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 بـ831 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر الجاري ارتفاعًا طفيفًا.

وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد، والتي أدت إلى تراجع الاقتصاد العالمي، وانخفاض سعر الدولار عالميًا.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعا مقارنة بالتعاملات التي وردت منذ صباح أول أمس.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب استقرارًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 947 و950 جنيهًا، فيما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، بين 829 و831 جنيهًا، وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18، بين 711 و712 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 6 آلاف و648 جنيهًا.