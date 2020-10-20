رئيس جامعة المنوفية يبحث مع "لجنة الأزمة" مواجهة فيروس كورونا

عقد رئيس جامعة المنوفية، الدكتور عادل مبارك، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع أعضاء اللجنة المنبثقة من لجنة الأزمات لإدارة جائحة فيروس "كورونا" المستجد، برئاسة رئيس الجامعة، وتضم فى عضويتها نواب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور أحمد القاصد، والتعليم والطلاب، الدكتورة نانسي أسعد، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور عبدالرحمن الباجوري، وأمين عام الجامعة، أكرم عبد الدايم.

كما ضمت لجنة الأزمات لمواجهة فيروس "كورونا"، الدكتور هشام عبدالدايم، عميد معهد الكبد القومي، والدكتور محمود قورة، عميد كلية الطب، والدكتور محمد الصاوي، المدير التنفيذي للمستشفى الجامعي، الدكتور توفيق محمد المدير التنفيذي لمعهد الكبد، والدكتور حازم الدسوقي، مدير عام الإدارة الطبية، وجلال عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس الجامعة.

وعُقد الاجتماع لمتابعة استعدادات الجامعة لمواجهة أي حالة طوارىء في ظل التحذيرات من موجة ثانية لفيروس "كورونا"، التي تمر بها بعض الدول، وفي ضوء الاستعدادات الجارية لضمان انتظام الدراسة في العام الجديد.

تم خلال الاجتماع مناقشة التقرير المقدم من اللجنة عن آخر المستجدات بشأن الفيروس، وعدد الحالات التي تم تشخيصها حتى الآن، وخطة القطاع الطبي لمواجهة أي حالات طارئة، والاحتياطي من المستلزمات الطبية، وعينات التحاليل ووسائل الحماية والأدوية اللازمة للحالات المصابة، والتأكيد على المتابعة الدورية للطلاب وخاصة المقيمين بالمدن الجامعية.

وأكد رئيس جامعة المنوفية على أهمية التأهب والاستعداد بصورة دائمة لمواجهة أي طوارىء أو تحديات جديدة، وأن يؤدي كل فرد في منظومة العمل بالجامعة دوره على أكمل وجه، والعمل كفريق واحد فى مواجهة الأزمة.