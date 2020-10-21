جداريات المنسي ومشالي والشعراوي تزين ميادين المنصورة

"الشهيد أحمد المنسي، والشيخ محمد متولي الشعراوي، والدكتور محمد مشالي المشهور بطبيب الغلابه، وكوكب الشرق أم كلثوم" زينت صورهم جداريات في شوارع حي شرق المنصورة بمحافظة الدقهلية، ضمن حملة الارتقاء بالمظهر الجمالي للمدينة بمشاركة فريقي"أبطال الدقهلية، وبصمة".

بدأت الحملة برسم جدارية "المشاية السفلية" أسفل كوبرى المشاة بالمنصورة بواسطة فريق "بصمة" ومشاركة 20 شابًا وفتاة بالتنسيق مع المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم لتوفير كافة المعدات والمؤن اللازمة لتنفيذ المبادرة.

وقال محمد البسيوني، رئيس الوحدة المحلية لحى شرق المنصورة، إن المبادرة تهدف لتجميل الجدران وتحويلها من كيان مشوه إلي لوحات فنية بديعة تتم بأيدي فنانين ورسامين متخصصين، حيث بدأت الأعمال، اليوم، بإزالة الملصقات والإعلانات، ودهان طبقة أولية، وتنفيذ التصميمات الجمالية التي تم اختيارها بحيث تجذب الانتباه، لمنع التلوث البصري تحت إشراف وائل السعدني نائب رئيس الحي.

وأضاف البسيوني، أن فريق الشباب بدأ في رسم الجداريات بالشوارع العامة بالمنصورة، ورسم أعلام الدقهلية وصورة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وأم كلثوم، وغيرهم من أعلام مصر كالشهيد المنسي، والدكتور مشالي، وكانت البداية بسور قصر الثقافة بالمنصورة.

من جانبه قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن المبادرة تستهدف الارتقاء بالمظهر الحضاري لمدينة المنصورة، وهي مبادرة مجتمعية بمشاركة الشباب أعضاء فريق بصمة وفريق شباب أبطال الدقهلية.

وأضاف إلى التنسيق مع المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم لتوفير كافة المعدات والمؤن اللازمة لتنفيذ المبادرة مضيفا أنها بدأت أعمالها في شارع المشاية السفلية بمدينة المنصورة، برسم جدارية كبيرة ويستكمل شباب المبادرة من أعضاء الفريقين أعمالهم على مدار الأسابيع القادمة بباقي الشوارع والميادين بنطاق مدينة المنصورة..

وأكد على أهمية استمرار دعم ومساندة المجتمع المدني لنجاح المبادرة وتحقيق أهدافها المرجوة من أجل تعميمها بنطاق المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري للشوارع والميادين بالقرى والمدن والمراكز والأحياء على مستوى المحافظة مشيرا إلي أن مثل هذه المبادرات تؤكد عظمة الانتماء لدى أبناء المحافظة بصفة خاصة والشباب المصري بصفة عامة.