خطوات حل مشكلة تراكم فواتير الكهرباء الشهرية بالخطأ

يُفاجأ الكثير من المواطنين بنهاية كل شهر عند حلول موعد دفع فاتورة الكهرباء الشهرية، بوجود أخطاء في قراءة عداد الكهرباء، وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، خطوات حل مشكلة تراكم الفواتير والأرصدة بالخطأ في عداد الكهرباء، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء.

خطوات حل المشكلة

- في حال التأكد من زيادة أرصدة بالخطأ يتجه المواطن إلى شركة الكهرباء التابع لها ليتقدم بالشكوى.

- وفي حال عدم حل المشكلة، يتجه المواطن إلى جهاز تنظيم مرفق الكهرباء بالشكوى الخاصة به.

- يفحص الجهاز، العداد محل الشكوى للتأكد من صحتها.

- رفع العداد لفحصه والتأكد من سلامته.

- حال التأكد من صحة الشكوى يتم إلغاء الفواتير الصادرة بالخطأ.

- تحيل الشركة المسؤول عن إضافة الأحمال وإصدار الفواتير الخاطئة للشؤون القانونية.

طرق تقديم الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه لمقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

- كما يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org.

- أو من خلال إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

مراكز تقديم الخدمات بشركات توزيع الكهرباء بالمحافظات:-

محافظة القاهرة "شركة شمال وجنوب".

- محافظة القليوبية "شركة شمال القاهرة".

- محافظة الإسكندرية "شركة الإسكندرية".

- محافظة أسوان "شركة مصر العليا".

- محافظة كفرالشيخ "شركة شمال الدلتا".

- محافظة الجيزة "شركة جنوب القاهرة".

- محافظة مطروح "شركة البحيرة".

- محافظة أسيوط "شركة مصر الوسطى".

- محافظة سوهاج "شركة مصر العليا".

- محافظة جنوب سيناء "شركة القناة".

- محافظة بورسعيد "شركة القناة".

- محافظة الوادي الجيد "شركة مصر الوسطى".

- محافظة الغربية "شركة جنوب الدلتا".

- محافظة الشرقية "شركة القناة".

- محافظة شمال سيناء "شركة القناة".

- محافظة المنيا "شركة مصر الوسطى".