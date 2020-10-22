مدير أعمال راقصة "أخواتي": التليفونات مش بتبطل رن.. أجرها زاد 50%

قال طارق عبد المحسن، مدير أعمال الراقصة البرازيلية لورديانا، إن صعود الراقصة البرازيلية لتكون ترند "حاجة من عند ربنا" والفيديو كان بالصدفة في مركز تجميل في منطقة الشيخ زايد، موضحًا أن الراقصة لا تفكر في الزواج حاليا وتركز في عملها في الوقت الحالي وهي مقيمة في مصر منذ 4 سنوات وتعمل في شرم الشيخ منذ قدومها إلى مصر.

وأضاف أنه يوجد راقصتان أخريتان سيبدآن العمل قريبا قائلا: "فيه اتنين قاعدين في الاحتياطي هينزلوا الملعب قريب".

وأضاف "عبد المحسن"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث اليوم"، أن الراقصة أصبحت محل الاهتمام بعد انتشار الفيديو الخاص برقصها على مواقع التواصل الاجتماعي ليحقق 65 مليون مشاهدة خلال أيام قليلة، مستطردًا: " الراقصة قالت لي مش عارفة أفرح ولا أزعل" بعد الانتشار الواسع للفيديو الخاص بها على مواقع التواصل.

وأشار إلى أنه يتلقى اتصالات كثيرة على أرقام هواتفه الثلاثة "مش بيبطل رن ولا عارف أنام ولا أكل، كله عاوز يحجز حفلات وسعر فقرتها زاد 50%" رغم أن الفيديو لم يتجاوز دقيقة و18 ثانية فقط، مؤكدًا أن الراقصة مقيدة في القوى العاملة وتم دفع دمغة للمهن التمثيلية والمصنفات وتعمل بشكل رسمي في باخرة .