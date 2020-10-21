"التموين": إضافة المواليد للبطاقات متوقفة منذ 10 سنوات

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن إضافة المواليد لبطاقات التموين متوقفة منذ 10 سنوات، موضحا أن المتقدمين لإضافة المواليد نحو 6 ملايين طفل جديد، موضحا أن الدولة لا تستهدف تقليل فاتورة الدعم بل تسعى لزيادة المستفيدين من الخبز والتموين.

وأشار المصدر لـ"الوطن"، إلى أن الوزارة تنتظر في الفترة المقبلة إتاحة السيولة المادية المناسبة وسيتم إضافة المواليد للأكثر احتياجا ثم الأقل والأقل بحد أقصى 4 أفراد على البطاقة، وإذا كان عدد أفراد البطاقة 4 أفراد في الأساس لن يتم زيادة مواليد، موضحا أنه لا موعد حتى الآن بشأن الإضافة الرسمية للمواليد على البطاقات، فالقرار مرتبط بتوفر السيولة اللازمة للإضافة.

وتواصل الحكومة جهدها لتوفير وتأمين الدعم النقدي التمويني للفئات الأكثر احتياجا، حيث تستهدف الوصول إلى 71 مليون مستفيد من دعم السلع الغذائية و76.8 مليون مستفيد من منظومة دعم الخبز في العام المالي 2020-2021.

تقدم وزارة التموين والتجارة الداخلية عددا من الخدمات المختلفة للمواطنين عبر موقع دعم مصر، تتضمن خطوات نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى، وإصدار بطاقة تموين جديدة، وتفعيل البطاقة، وخطوات استخراج بدل فاقد لبطاقة التموين.

7 خطوات تعملها حال سرقة أو فقد بطاقة التموين

وتستعرض "الوطن" الخطوات التي يقوم بها المواطن عند سرقة أو تلف أو فقد بطاقات التموين كالتالي:

1) الدخول على موقع إدارة دعم مصر .. الضغط من هنا

2) اختيار خانة تقديم طلبات بدل فاقد أو تالف للبطاقة التموينية.

3) تظهر الصفحة الخاصة بتقديم الطلبات، والتي تتطلب إدخال رقم البطاقة التموينية واختيار المحافظة.

4) يظهر اسم صاحب البطاقة، ورقم البطاقة التموينية، ويتم طلب إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة.

5) يتم إدخال رقم الهاتف المحمول المسجل على بيانات البطاقة التموينية.

6) يتم إرسال كود تحقق على الهاتف الخاص بالمواطن، ويتم إدخاله.

7) تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب بدل الفاقد أو التالف بعد عرض بيانات البطاقة بالكامل، وبالضغط عليها يتم تسجيل الطلب لدى إدارة التموين التابع لها البطاقة.