تفعيل وإصدار بطاقات التموين.. الخدمات الأكثر طلبا على منصة مصر الرقمية

أعلنت مصادر وزارة الاتصالات، الخدمات الأكثر طلبا على منصة مصر الرقمية، التي تم إطلاقها بشكل تجريبي قبل أسابيع، حيث كانت الخدمات الأكثر طلبا هي: تفعيل بطاقات التموين، ثم استعلام عن سريان محرر مميكن، وهذه الخدمة تندرج تحت بند خدمات التوثيق، ثم إصدار بطاقة التموين بدل التالف والتي تقدمها وزارة التموين.

وتابعت الوزارة، أن عدد المواطنين الذين سجلوا بياناتهم على منصة مصر الرقمية بلغ نحو 80 ألف موطن، مشيرة إلى أن هناك عددا من المواطنين الذين سجلوا بياناتهم تقدموا بأعداد كبيرة من الطلبات المختلفة.

مصر الرقمية هي منصة تحول الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية سريعة التعامل وذات كفاءة عالية لتسهيل الحصول على الخدمات الحكومية بمختلف أنواعها، تم إطلاقها في عام 2020 بعد سنوات من الإعداد الصارم والدقيق للبنية المعلوماتية والعمل الدائب على اتباع المستوى الدولي للخدمات إلكترونياً، عن طريق التحول الرقمي.

وتعتبر هذه البوابة نتاج تضافر عدة جهات مصرية وشركات دولية تعمل فى صالح المواطن والدولة، وتسعى لتجميع طرق تقديم الخدمات الرقمية تحت تطبيق موحد للعمل على خدمة المواطن بسهولة ويُسر.

كل مجموعة مترابطة من الخدمات تسمى بحزمة خدمات، مثل حزمة خدمات نيابة الأسرة، ويتم تحديث الحزم والخدمات تباعاً حتى تغطى كافة الخدمات الحكومية فى كل محافظات مصر بحلول انتهاء المشروع.

وترصد "الوطن" كيفية التسجيل عبر منصة مصر الرقمية للحصول على الخدمات الحكومية:

1- الدخول على موقع المنصة الرقمية https://digital.gov.eg، اختر من أعلى الشاشة دخول حسابي ومنها تسجيل جديد، كما يمكن الضغط على الخيارات المنسدلة بجوارها واختيار إنشاء حساب أو الدخول أو استعادة كلمة المرور وفق الحالة التب تريدها.

2- اختر إنشاء حساب جديد إن كانت تلك أول مرة لك، سجل بيانات الرقم القومي ورقم المصنع المدون اسفل صورتك الشخصية بالبطاقة واسم الأم الأول ثم التالي.

3- تسجيل الرقم القومي ورقم الهاتف واسم الأم.

4- تسجيل رقم المحمول، استلام رسالة تفعيل الحساب على رقم هاتفك وفي حالة عدم وصولها يمكن معاودة الطلب بعد مرور حوالي دقيتين وفق العداد الزمني.

5- ادخل كود التفعيل كما بالصورة المرفقة أدناة وهو عبارة عن 6 أرقام ترسل في رسالة نصية على هاتفك.

6- تفعيل حسابك في منصة مصر الرقمية، أحد أهم الخطوات وهي بعد التفعيل والضغط على التالي سيطلب منك النظام تسجيل كلمة المرور الخاصة بك، كلمة المرور تكون على الأقل من 8 حروف وأرقام باللغة الإنجليزية بدون مسافات فاصلة، وتحتوي على حرف كبير وأخر صغير وأرقام أو رموز.

بذلك تكتمل الخطوات بشكل صحيح وسيكون متاحا أمامك استعراض خدمات منصة مصر الرقمية، والإطلاع على الشرح لكيفية التقديم بطلب أو إجراء استعلام إلكتروني.