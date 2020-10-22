اليوم.. الفرصة الأخيرة لطلاب تنسيق الدبلومات 2020 لتقليل الاغتراب

تغلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، موقع التنسيق الإلكتروني، أمام طلاب الشهادات الفنية "الدبلومات2020"، لـ تقليل الاغتراب (التحويلات)، وذلك بعد أن أعلنت عن فتحه أول أمس الثلاثاء، لإتاحة الفرصة وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلاب، موضحة أن ذلك جاء في إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلى ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد على التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة.

عطا: الوزارة أتاحت فرصة التسجيل لطلاب الدبلومات الفنية للاختيار أسوة بطلاب الثانوية العامة

وقال السيد عطا، المشرف العام على قطاع التنسيق ورئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة أتاحت فرصة التسجيل لطلاب الدبلومات الفنية للاختيار مابين الكليات والمعاهد المختلفة أسوة بطلاب الثانوية العامة، ولكن في ضوء النسبة المقررة والمحددة بـ 10%، من إجمالي عدد الطلاب المسجلين بالنسبة للكليات، مؤكدا أنه تم تسكين وقبول أكثر من النسبة المقررة بالكليات المختلفة، سواء كانت كليات الهندسة أو الزراعة أو التجارة، بخلاف النسبة التي تزيد عن 70% بالنسبة للجامعات التكنولوجية.

وأوضح "عطا"، أنه بعد إغلاق موقع التنسيق لتقليل الاغتراب، سيتم توزيع الطلاب المنطبقة عليهم شروط التحويل إلى الأماكن الجديدة على أن ترسل الكشوف النهائية للكليات والمعاهد المختلفة خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة التحويلات عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قواعد تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب الدبلومات و التي تمثلت في الآتي:

التحويل بين الكليات الجامعية

• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقاً للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي :

• التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات .

• التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي .

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

• تكون المفاضلة بين الطلاب علي اساس مجموع درجات الطالب.التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة.

• يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

• لا توجد تحويلات ورقية.• في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة