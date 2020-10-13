رابط وخطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2020 لطلاب المرحلة الثالثة

بعد حالة من الترقب الشديد التي عاشها طلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن ظهور نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة 2020، ويمكن الحصول عليها من خلال بوابة الحكومة المصرية.

وتستعرض "الوطن" خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة، كالتالي:

- الدخول على بوابة مصر الحكومية الخاصة بموقع التنسيق من هنـــــا.

- الضغط على اللينك الخاص بخدمات تنسيق الثانوية العامة للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب.

- وبعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على اللينك الخاص بالحصول على نتيجة الاغتراب.

- تظهر الصفحة الخاصة باختيار مصدر الشهادة المراد الاستعلام عن نتيجة تقليل الاغتراب الخاص بها، بالضغط على "مدار الثانوية العامة".

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس الخاص به في الخانة المخصصة لذلك.

- يقوم الطالب بإدخال الرقم السري الخاص به، والذي يتم الحصول عليه من خلال شهادة الثانوية العامة خاصته، باستخدام لوحة المفاتيح الموجوده على الشاشة، وليس باستخدام الكيبورد الخاصة بجهاز الحاسب الآلي المستخدم.

- يتم إعادة كتابة الرقم التأكيدي الذي يظهر على الشاشة، والذي يحتوي على عدد مكون من 6 أرقام.

- يقوم الطالب بالضغط على الخطوة التالية، اتظهر أمامه نتيجة تقليل الاغتراب الخاصة بالطلب المقدم.

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