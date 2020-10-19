قواعد تسجيل تقليل الاغتراب لطلاب الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة

تستعد بوابة الحكومة المصرية لاستقبال طلبات تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب الدبلومات الفنية لعام 2020، وذلك اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 20 أكتوبر الحالي، ويستمر حتى يوم الخميس الموافق 22 من الشهر ذاته.

قواعد تقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية

أولًا: تحويل إلى كلية غير مناظرة

يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج أو داخل منطقته الجغرافية (أ)، بالتقدم للتحويل إلى كلية غير مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط، شرط ضرورة توافر ما يلي:

- حصول الطالب على الحد الأدنى لمجموع الدرجات، الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها "انتظام - انتساب".

- شرط استيفاء باقي قواعد القبول بالكلية مثل النجاح في اختبارات القدرات إن وجدت، ومثال لذلك طالبا قُبّل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية، يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية غير كلية الهندسة "العلوم (رياضة)- الآداب -التجارة" وغيرها، في جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ)، وبشرط أن يكون مجموعه مستوف للحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها.

ثانيا: تحويل إلى كلية مناظرة

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق في كلية ما خارج منطقته الجغرافية (أ) بالتقدم للتحويل إلى كلية مناظرة في منطقته الجغرافية (أ) فقط وبغض النظر عن الحد الأدنى لمجموع الدرجات الذي قبلته الكلية المطلوب التحويل إليها، ومثال لذلك طالب قبل بكلية الهندسة جامعة أسيوط وهو من محافظة الغربية يمكنه التقدم للتحويل إلى كلية الهندسة جامعة طنطا حيث تقع جامعة طنطا في النطاق الجغرافي (أ) وذلك طبقاً لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

في حالة وجود أكثر من كلية مناظرة في النطاق الجغرافي (أ) يسمح للطالب الذي رشح لكلية ما خارج النطاق الجغرافي (أ) بالتحويل للكلية المناظرة ذات الحد الأدنى الأقل في منطقته الجغرافية (أ)، ومثال لذلك في القاهرة الكبرى 5 كليات للهندسة (القاهرة – عين شمس – حلوان – المطرية – شبرا) والحد الأدنى للقبول (392 و391 و390 و388 و387) درجة، فيسمح فقط بالتحويل المناظر للكلية الأقل في الحد الأدنى (387 درجة)، وذلك طبقًا لترتيب الطالب بين الطلاب الراغبين في التحويل.

أما بالنسبة للتحويل المناظر لتقليل الاغتراب في الكليات التي تطبق نظامي القبول (الانتظام – الانتساب الموجه)، فيتم مراعاة ما يلي:

الحالة الأولى

حال ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتظام) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب فيكون التحويل في هذه الحالة وفقا لما يلي:

- إذا كان الطالب حاصلًا على مجموع درجات يفوق أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام (الانتظام).

- إذا كان الطالب حاصلًا على مجموع درجات يساوي أو أقل من أعلى مجموع درجات قبلته الكلية التي يرغب في التحويل إليها طبقا لنظام الانتساب الموجه، فيتم قيده حال الموافقة على تحويله وفقا لنظام (الانتساب الموجه).

الحالة الثانية

- حال ترشيح الطالب إلى كلية ما (انتساب موجه) ويرغب في التحويل إلى كلية مناظرة لتقليل الاغتراب، فيكون التحويل في هذه الحالة وفقا لنظام (الانتساب الموجه) فقط ولا يجوز قيده وفقا لنظام الانتظام.

- يتم التحويل للبرامج الجديدة بكليات الجامعات المصرية عن طريق الجامعات مباشرة وفي حدود الحد الأدنى للقطاع.

- يكون التحويل بسبب النقل الإداري عن طريق الجامعة مباشرة وبشرط موافقة الجامعة والكلية المعنية بالتحويل إليها.

- يكون التحويل بسبب الحالات المرضية عن طريق الجامعات مباشرة تطبيقًا للمادة (86) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.