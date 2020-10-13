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وزيرا خارجية العراق والأردن يغادران القاهرة إلى بلديهما

كتب:

أيمن حمزة
09:25 م | الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
وزراء خارجية العراق والأردن يغادران القاهرة إلى بلادهم

وزراء خارجية العراق والأردن يغادران القاهرة إلى بلادهم

غادر مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، كلا من وزير خارجية العراق فؤاد حسين، وأيمن الصفدي وزير خارجية الأردن، وذلك بعد زيارة للبلاد، اجتمعا خلالها بعدد من المسؤولين.

والتقا وزراء خارجية البلدين أيضا، بالسفير سامح شكري وزير الخارجية، لبحث القضايا المشتركة.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، غادر على متن طائرة خاصة، متوجها إلى دولة العراق، فيما غادر وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي على متن طائرة خاصة أيضا، متجهة إلى الأردن.

وقامت إدارة المراسم والعلاقات بمكتب الخارجية في مطار القاهرة الدولي، بإنهاء إجراءات وزيري الخارجية العراقي والأردني من خلال استراحة كبار الزوار بالمطار.

وعقد السفير سامح شكري وزير الخارجية، عصر اليوم الثلاثاء، مؤتمر صحفيا مع الوزيرين عقب انتهاء جلسة مباحثات بين الوزراء الثلاثاء، تناولوا خلالها قضايا المنطقة خاصة فلسطين وسوريا، إضافة إلى مناقشة التحديات المشتركة بين الدول الثلاثة ودعم علاقات التعاون.

وتناولت جلسة المباحثات بين وزراء خارجية مصر والعراق والأردن، تطورات القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه، وأيضا القضية السورية والأوضاع التي تتيح استعادة الدول استقرارها والحفاظ على سيادتها والقضاء على تهديد الإرهاب القائم بها.

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