القبض على شخصين أقاما "حفل خطوبة" في الأقصر

تمكنت الأجهزة الأمنية في الأقصر من ضبط شخصين أقاما حفل خطوبة داخل أحد النوادي، وذلك بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

واستأجر شخصان كافيتريا بأحد الأندية لإقامة "حفل خطوبة" داخلها بحضور 30 شخصا، دون إخطار النادى بذلك، وهو ما يعد مخالفة للقرارات الصادرة بمنع التجمعات لما تشكله من خطورة على صحة المواطنين.

وبسؤالهما أقرا بمخالفة قرار منع التجمعات، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.