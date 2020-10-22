أستاذ مناعة عن زيادة أعداد كورونا: الموجة الثانية ستكون أكثر جنونا

قال الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في موجته الثانية ببعض دول أوروبا بالغة الجنون، وهناك تخوف من ارتفاع الأعداد في مصر، كون أن الموجة الأولى قد وصلت لمصر بعد أن مرت بدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، "مفيش شك حاليا إن فيروس كورونا مرعب، ومش زي الإنفلونزا".

وأضاف "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "cbc"، أن نسبة الوفيات من الإنفلونزا الموسمية 0.1%، بينما نسبة وفيات كورونا 4% أي 40 ضعف وفيات الإنفلونزا، كما أن الدول الموجودة في وسط وشرق أوروبا مثل التشيك والتي كانت بدون إصابات كورونا أصبحت بها الآن موجات أعلى بكثير من الدول الأوروبية الأخرى، ونفس الأمر في بعض دول أمريكا اللاتينية.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أن تخوفه من زيادة أعداد إصابات كورونا في مصر، هو أن اللقاحات التي كان يستبشر البعض بأنها ستقي من الفيروس وكان البعض ينتظرها آخر العام توقفت، كما أن أحد الأدوية التي تلقاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعلاج من كورونا تحت التجريب توقفت أيضًا بعد أن ثُبت أنها تسبب مضاعفات.

وحذر "مصباح"، المواطنين بعدم الاستهانة بالفيروس بسبب قلة أعداد الإصابة والوفيات، مؤكدًا أن الموجة الثانية من الجائحة دائما ما تأتي أقوى وأزيد وأشد شراسة، وفي أضعف الأحوال تكون مثل الموجة الأولى، كما أنه من الممكن أن يُصاب الشخص بالفيروس مرتين، فلا يوجد حماية من الفيروس أكثر من 4 أشهر.