انطلاق مبادرة 100 مليون صحة لطلاب مدارس الأقصر نوفمبر المقبل

تشهد مدارس محافظة الأقصر في الأول من نوفمبر المقبل، انطلاق أعمال مبادرة 100 مليون صحة بالفحص الطبي والكشف عن الأنيميا وأمراض التقذم لطلاب المرحلة الابتدائية.

وقال الدكتور عبداللطيف عمران، مدير مديرية التربية والتعليم، إنه حرصًا من وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحى، على سلامة أبنائنا الطلاب وحفاظا عليهم، فسيتم انطلاق مبادرة 100 مليون صحة بالفحص الطبي والكشف عن الأنيميا التقزم للتلاميذ المرحلة الابتدائية أول نوفمبر، في جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاص عربي ولغات والدولية والتربية الخاصة والتعليم المجتمعى بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان والهيئة العامة للتأمين الصحى ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح مدير المديرية، أن المبادرة تشمل المرحلة الإبتدائية من الصف الأول إلى السادس لمدارس الحضر والريف بإجمالي 314 مدرسة ابتدائية ممثلة في سبع إدارات تعليمية، الأقصر 41 مدرسة، إسنا 119 مدرسة، أرمنت 43 مدرسة، الزينية 19 مدرسة، الطود 44 مدرسة، القرنة 31 مدرسة، البياضية 17 مدرسة.

وأشار "عمران"، إلى أنه يتم التجهيز لبدء المبادرة على قدم وساق من جانب مدارس وإدارت المديرية من خلال إعداد منسق لكل مدرسة ومنسق لكل إدارة ومنسق للمديرية وإعداد قاعدة بيانات من مدارس الحلقة الابتدائية من الصف الأول إلى السادس، وتسلم للجنة الفحص الطبي للتلاميذ من خلال تواجد المبادرة وتجهيز غرفة مناسبه للفحص الطبي.

كما وجه مدير مديرية التعليم بسرعة تجهيز غرفة العزل بكل الإجراءات الوقائية متمنيًا عاما دارسيًا موفقا لكل الطلاب على مستوى جميع المراحل التعليمية.

وكانت "الوطن" قد استعرضت الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها السلطات القائمة على تنظيم العملية الدراسة في الأقصر بالنسبة للجامعة والمدارس، للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مع بدء العام الدراسي الجديد، وتتضمن:

1- تجهيز غرفة الزائرة والطبيب المتمثلة في غرف الحجر الصحي بالمدارس.

2- توفير المستلزمات اللازمة للوقاية الشخصية والمطهرات وكاشف الحرارة.

3- متابعة الاشتراطات الصحية، واتخاذ التدابير والإجراءات لوقائية حفاظاً على سلامة التلاميذ.

4- عدم السماح للباعة الجائلين بالتَواجد أمام المدارس حرصاً على الصحة العامة وعدم انتشار العدوى.

5- رش الفصول والملاعب الملحقة بالمدارس يومياً بعد انتهاء اليوم الدراسي للوقاية من الفيروس.