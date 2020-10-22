7 نوفمبر.. بداية الفصل الدراسي الأول للدراسات العليا بجامعة الأقصر

ترأس الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، اجتماع مجلس الدراسات العليا والبحوث، بحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير الإدارة المركزية لشئون الدراسات العليا بالجامعة، لمناقشة الموافقة على تسجيل مجموعة من خطط البحوث بكلية الفنون الجميلة وكلية الآثار.

ووافق المجلس أيضًا على تشكيل لجان المناقشة والحكم على رسالتين ماجستير ودكتوراه بكلية الفنون الجميلة، إلى جانب الموافقة على تفعيل الدراسات العليا بكلية الألسن أقسام اللغات ( الإنجليزية – الفرنسية – الإيطالية – الألمانية ).

كما تم فتح باب التقدم بداية من 14 أكتوبر حتي 29 أكتوبر 2020، وسوف تجري اختبارات القبول للدارسين في الفترة من 2-5 نوفمبر 2020 وإعلان نتيجة الاختبارات في 5 نوفمبر 2020، وإعلان بداية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 7 نوفمبر 2020.

واتخذت جامعة الأقصر عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مع بدء العام الدراسي الجديد، تضمنت:

1- وفرت الجامعة عدداً من ماكينات رش المطهرات والمعقمات بصورة آلية بكل كلية.

2- جهزت الجامعة عدداً من الكواشف الحرارية بجميع الكليات والمدن الجامعية.

3- أعدت الجامعة كمية كافية وذات جودة عالية من مواد التطهير والتعقيم اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل.

4- أعدت الجامعة كمية من الصابون وسوائل التعقيم للأيدي في جميع دورات المياه وداخل قاعات المحاضرات والمعامل بجميع مباني الجامعة.

5- تشكيل لجنة طبية عالية المستوى من أساتذة كلية الطب بالإضافة إلى وحدات الرعاية الطبية بالكليات للمتابعة الدورية والدقيقة والإشراف على تطبيق كافة التعليمات الصحية المتبعة في هذه الظروف.

6- تشكيل فريق مدرب ومخصص لرش وتعقيم وتطهير جميع الأماكن بالكليات المختلفة.

7- تشكيل لجنة خاصة بفحص الطلاب بكل كلية للكشف على أي طالب أو طالبة تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد.

8- تقليل عدد الطلاب في قاعة المحاضرات والمعامل، مع مراعاة التباعد الاجتماعي على أن تكون المسافات بين الطلاب لا تقل عن متر من جميع الجوانب.

9- ترك مسافة لا تقل عن 50 سنتيمتر بين الطالب والحوائط داخل القاعة.

10- يمنع منعاً باتاً تبادل الأدوات بين الطلاب، ويتم التنبيه بذلك على الطلاب بضرورة إحضار كل طالب لأدواته الخاصة، بما فى ذلك التوقيع على كشوف الحضور بقلمه الخاص.

11- توفير أدوات تعقيم وتطهير عند مداخل ومخارج المباني ولا يسمح لأي شخص بالدخول أو الخروج بدون تعقيم.

12- تعليق الإرشادات الصحية والتوعوية بالكليات بصورة واضحة.

13- تعليق الإرشادات على الممرات وداخل القاعات بما يضمن سيولة الحركة وانسيابها ويمنع التزاحم ويراعي المسافات الفاصلة بين المارة.

14- تخصيص غرفة عزل بكل كلية لعزل أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

15- ضرورة ارتداء الكمامات لجميع الطلاب بالكليات طوال الوقت.