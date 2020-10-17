رئيس جامعة الأقصر يتابع سير أول أيام الدراسة بالكليات

تابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، انطلاق أول أيام الدراسة بكليات الجامعة، اليوم السبت، حيث قام بجولة تفقدية لكلية الفنون الجميلة، وكلية الحاسبات والمعلومات، وخلال جولته قام بالمرور على قاعات المحاضرات والمعامل، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما قام الدكتور "محجوب" بعقد لقاء مع الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات، من خلاله قدم التحية والتهنئة للطلاب بالعام الجامعي الجديد، كما أكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوصى رئيس الجامعة الطلاب بالجد والاجتهاد في دراستهم لتحقيق النجاح والتفوق، كما وعدهم بتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء الدراسة، سواء بالكليات أو المدن الجامعية.

على جانب آخر، قامت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بالاشتراك مع إدارات رعاية الشباب بالكليات، بتنظيم معسكرات من الشباب لتقديم المعلومات الإرشادية للطلاب الجدد، كما تم عمل معسكرات شباب بالقرب من محطة الأقصر.

واتخذت جامعة الأقصر عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مع بدء العام الدراسي الجديد، تضمنت:

1- وفرت الجامعة عدداً من ماكينات رش المطهرات والمعقمات بصورة آلية بكل كلية.

2- جهزت الجامعة عدداً من الكواشف الحرارية بجميع الكليات والمدن الجامعية.

3- أعدت الجامعة كمية كافية وذات جودة عالية من مواد التطهير والتعقيم اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل.

4- أعدت الجامعة كمية من الصابون وسوائل التعقيم للأيدي في جميع دورات المياه وداخل قاعات المحاضرات والمعامل بجميع مباني الجامعة.

5- تشكيل لجنة طبية عالية المستوى من أساتذة كلية الطب بالإضافة إلى وحدات الرعاية الطبية بالكليات للمتابعة الدورية والدقيقة والإشراف على تطبيق كافة التعليمات الصحية المتبعة في هذه الظروف.

6- تشكيل فريق مدرب ومخصص لرش وتعقيم وتطهير جميع الأماكن بالكليات المختلفة.

7- تشكيل لجنة خاصة بفحص الطلاب بكل كلية للكشف على أي طالب أو طالبة تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا المستجد.

8- تقليل عدد الطلاب في قاعة المحاضرات والمعامل، مع مراعاة التباعد الاجتماعي على أن تكون المسافات بين الطلاب لا تقل عن متر من جميع الجوانب.

9- ترك مسافة لا تقل عن 50 سنتيمتر بين الطالب والحوائط داخل القاعة.

10- يمنع منعاً باتاً تبادل الأدوات بين الطلاب، ويتم التنبيه بذلك على الطلاب بضرورة إحضار كل طالب لأدواته الخاصة، بما فى ذلك التوقيع على كشوف الحضور بقلمه الخاص.

11- توفير أدوات تعقيم وتطهير عند مداخل ومخارج المباني ولا يسمح لأي شخص بالدخول أو الخروج بدون تعقيم.

12- تعليق الإرشادات الصحية والتوعوية بالكليات بصورة واضحة.

13- تعليق الإرشادات على الممرات وداخل القاعات بما يضمن سيولة الحركة وانسيابها ويمنع التزاحم ويراعي المسافات الفاصلة بين المارة.

14- تخصيص غرفة عزل بكل كلية لعزل أي حالة مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

15- ضرورة ارتداء الكمامات لجميع الطلاب بالكليات طوال الوقت.