رئيس جامعة الأقصر يناقش إنشاء نادٍ لهيئة التدريس بطيبة الجديدة

ناقش الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، مع المهندس مصطفى السعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة، موضوعات المتعلقة بالإنشاءات والمباني الجديدة بالجامعة، وإمكانية إنشاء نادي لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة بمدينة طيبة الجديدة.

وفي نفس السياق أعرب المهندس مصطفي السعيد عن مدى امتنانه بإنشاء جامعة الأقصر الوليدة على أرض الأقصر«طيبة»، تلك المدينة العريقة التي تمتد جذورها إلى آلاف السنين والتي شهدت عصر الامبراطورية المصرية.

من جانبه أعرب الدكتور محجوب عن مدى سعادته بالتعاون المثمر بين جامعة الأقصر وجهاز مدينة طيبة الجديدة.

وتابع الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، انطلاق أول أيام الدراسة بكليات الجامعة، حيث قام بجولة تفقدية لكلية الفنون الجميلة، وكلية الحاسبات والمعلومات، وخلال جولته قام بالمرور على قاعات المحاضرات والمعامل، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما قام "محجوب" بعقد لقاء مع الطلاب الجدد بكلية الحاسبات والمعلومات، من خلاله قدم التحية والتهنئة للطلاب بالعام الجامعي الجديد، كما أكد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأوصى رئيس الجامعة الطلاب بالجد والاجتهاد في دراستهم لتحقيق النجاح والتفوق، كما وعدهم بتذليل كافة العقبات التي تواجههم أثناء الدراسة، سواء بالكليات أو المدن الجامعية.

على جانب آخر، قامت الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، بالاشتراك مع إدارات رعاية الشباب بالكليات، بتنظيم معسكرات من الشباب لتقديم المعلومات الإرشادية للطلاب الجدد، كما تم عمل معسكرات شباب بالقرب من محطة الأقصر.

واتخذت جامعة الأقصر عدداً من الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، مع بدء العام الدراسي الجديد، تضمنت:

1- وفرت الجامعة عدداً من ماكينات رش المطهرات والمعقمات بصورة آلية بكل كلية.

2- جهزت الجامعة عدداً من الكواشف الحرارية بجميع الكليات والمدن الجامعية.

3- أعدت الجامعة كمية كافية وذات جودة عالية من مواد التطهير والتعقيم اللازمة لتطهير وتعقيم جميع القاعات والطرقات والمكاتب والمداخل.

4- أعدت الجامعة كمية من الصابون وسوائل التعقيم للأيدي في جميع دورات المياه وداخل قاعات المحاضرات والمعامل بجميع مباني الجامعة.