جامعة الأقصر تعلن جاهزيتها لبدء تسكين الطلاب المغتربين

أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أن المدن الجامعية جاهزة لاستقبال الطلاب، وأن الجامعة حريصة على توفير كل احتياجات مبان المدن الجامعية، وجميع المتطلبات التى تضمن الأمن والأمان والسلامة للطلاب، حيث تم الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير الشامل لمبانى المدن الجامعية بالأقصر ومدينة طيبة الجديدة بهدف تقديم خدمة جيدة للطلاب، وذلك فى إطار استعدادات جامعة الأقصر لاستقبال طلاب العام الجامعى الجديد 2020- 2021.

وأضاف "عزوز" أنه سيتم متابعة تطبيق التدابير الاحترازية والوقائية والاشتراطات والمواصفات الصحية على العاملين بأماكن إنتاج وإعداد وتقديم الأغذية فى المدن الجامعية، وكذلك أماكن الإقامة، وذلك طبقا لمواصفات وقواعد الأمن والسلامة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية الموردة ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية ومواصفات الجودة. كما اعتمد رئيس الجامعة اللائحة الداخلية للمدن الجامعية، والتى شملت قواعد للطلاب الجدد الذين سيلتحقون بالجامعة مع انطلاق العام الجامعى الجديد، إلى جانب قواعد القبول للطلاب القدامى.

ووجه رئيس الجامعة للقائمين على إدارة المدن الجامعية بالأقصر ومدينة طيبة الجديدة بضرورة توفير المواصفات الصحية والبيئية السليمة والحفاظ على الشكل العام والجمالى للمبانى والبدء فى تسكين الطلبة والطالبات المقبولين بها خلال الأسبوع الأول للدراسة بالعام الجامعى الجديد، وفقًا للقواعد والشروط الخاصة بالإقامة، والعمل على حل جميع المشاكل والمعوقات التى تواجه الطلاب.

في سياق متصل، أعلنت جامعة الأقصر بدء تفعيل الدراسة بنظام الانتساب العام بكلية الألسن، تحت رعاية رئيس الجامعة، وإشراف الأستاذ الدكتور ربيع سلامة، عميد الكلية.

وأوضحت الجامعة، أن التفعيل للعام الجامعي الجديد 2020-2021، للحاصلين على المؤهلات العليا من الجامعات المصرية والمعاهد العليا، ويستمر التقديم حتى الغد الموافق 17 أكتوبر الجاري، علي أن تطبق القواعد الخاصة بدفع الرسوم والمصروفات الدراسية المقررة باللائحة، والمقررة بنظام الانتساب العام، ويتم التقديم بإلادارة المركزية لشؤون الطلاب بمبني الجامعة المركزي.