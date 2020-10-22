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الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل

كتب:

عبد الله مشالي
06:26 ص | الخميس 22 أكتوبر 2020
الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل

الشمس تتعامد على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل

وسط إجراءات احترازية انطلقت منذ قليل ظاهرة تعامد الشمس على وجه تمثال الملك رمسيس الثاني بقاعة قدس الأقداس بمعبد بمدينة أبو سمبل السياحية، حيث ارتدى عدد كبير من الزائرين سواء المصريين او الأجانب الكمامات بالإضافة الى القياس الحراري للزوار قبل دخولهم لمعبدي رمسي الثاني ونفرتاري، والظاهرة تستمر لمدة 20 دقيقة، وأناب اللواء أشرف عطية محافظ أسوان رئيس مدينة أبو سمبل السياحية لحضور الظاهرة.

وفي تصريحاته الصحفية أكد الدكتور عبد المنعم سعيد مدير منطقة آثار أسوان والنوبة، إن الشمس تعامدت علي وجه رمسيس الثاني صباح اليوم الخميس مع الشروق مباشرة لتعلن بداية موسم الزراعة عند القدماء المصريين ، مشيراً إلى أن الشمس تتعامد علي وجه رمسيس الثاني باعتبارها ظاهرة كونية ولكن بدون أي مظاهر احتفالية  هذا العام فلا توجد فرق الفنون الشعبية داخل صحن المعبد أو أسواق مدينة أبو سمبل السياحية كما كان فى الاحتفالات الماضية وذلك مراعاة للتباعد الاجتماعي وكإجراء احترازي لمجابهة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" .

وأوضح مدير آثار أسوان والنوبة، , إن مظاهر الاحتفالات اقتصرت على عروض فنية لفرق الفنون الشعبية بالصعيد داخل قصور الثقافة المنتشرة بالمحافظة .

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