خبير أمني: الملصق الإلكتروني يبلغ الشرطة ببيانات السيارة إذا تم سرقتها

أكد اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية الأسبق للشرطة المتخصصة، أن الملصق الإلكتروني فوائده كثيرة جدا، ووراءه جهد فني غير طبيعي، لافتًا أنه تم إيجاد سيرفر لتجميع بيانات قائدي السيارات ووجود قارئ للملصق في جميع الطرق.

وقال "قريطم" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "من مصر" المذاع عبر فضائية "cbc" إنه لا توجد غرامية مالية حتى الآن على الأشخاص الذين لم يضعوا الملصق في يوم 21 نوفمبر، لكن سيتم سحب الرخصة والتحفظ على المركبة وتعطيل كل الخدمات الإلكترونية المقدمة لها.

وأوضح أن المصلق يبلغ الشرطي ببيانات السيارة إذا تم سرقتها لافتًا أن الأكمنة الثابتة لن تستوقف الكثير من السيارات كما كان يحدث في الماضي لأن الملصق يظهر إلكترونيا جميع البيانات.

وألمح إلى أن هناك قوارئ موجودة في الطرق الرئيسية في المطار وفي الطريق الدائري مشيرا إلى أن تجديد الرخصة سيكون إلكترونيا من خلال الملصق وسيتم تفعيل خاصية شحنه للركن في أماكن الانتظار التي تعدها الدولة.

وأكد قريطم أن جميع المركبات المتحركة التي تعمل بموتور ستعلق ملصقا إلكترونيا حتى التوك توك سيعلق ملصقا شفافا وكذلك سيارات النقل والدراجات البخارية، مشددًا على أنه لا يجوز خدشه أو إعادة لصقه لأنه يتلف بمجرد خلعه.