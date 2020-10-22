اجتماعات مكثفة بأمانات حزب مستقبل وطن لدعم مرشحي الحزب بشمال سيناء

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمدينة شرم الشيخ، اجتماعاً تنظيمياً أمس، لبحث كيفية دعم مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب 2020 على المقعدين الفرديين، دائرة خليج العقبة سليمان عطيوي، دائرة خليج السويس، ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.

جاء الاجتماع بحضور أمين الحزب بالمحافظة عضو مجلس الشيوخ، النائب جيفارا محمد الجافي، وأمين التنظيم ياسر عرفات، ومرشح القائمة الوطنية من أجل مصر محمد عوض السيد، ولفيف من قيادات الحزب بالمحافظة.

وتناول اللقاء سبل دعم مرشحي الحزب وبحث خطة التحرك ومناقشة مدى جاهزية أمانة الحزب بالمدينة للعملية الإنتخابية وذلك بحضور أمين تنظيم الحزب بالمدينة عماد عطية وقيادات وشباب الحزب.

وأشار أمين تنظيم الحزب بالمحافظة إلى ضرورة التكاتف في تلك المرحلة من أجل مساندة مرشحي الحزب في انتخابات مجلس النواب.

وفي مدينة رأس سدر نظمت أمانة المدينة بقيادة محمد عبدالمنعم أمين المدينة، لقاءاً مع مشايخ وأهالى تجمع الصبحى بقرية رأس مسلة لدعم مرشح الحزب في دائرة خليج السويس حميد سليمان أبوبريك ومرشحي القائمة الوطنية من أجل مصر.

جاء ذلك بحضور أمين تنظيم الحزب بالمدينة أحمد حماد وأمين الشباب يوسف العرداي ورضا المرسى أمين العلاقات العامة، ولفيف من قيادات وشباب الحزب، وبعد اللقاء نظمت أمانة الحزب بالمدينة مسيرة كبيرة بمنطقة السوق التجاري بحي ابوصويرة.

وفي ختام الاجتماع احتفل الحضور بالنائب جيفارا الجافي بمناسبة تأدية قسم اليمين الدستورية بمجلس الشيوخ.