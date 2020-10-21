جنوب سيناء تعلن الترشيحات النهائية للمنح الدراسية بالجامعات الخاصة

أعلنت محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، قائمة الترشيحات النهائية لطلاب المحافظة المتقدمين للحصول على المنح الدراسية بالجامعات الخاصة، ومن ضمنها جامعة سيناء، طبقاً لأعداد المنح التي حددتها الجامعة لمحافظة جنوب سيناء.

وأكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، أنه جرى توفير 84 منحة دراسية بكليات بعض الجامعات الخاصة، منها 64 منحة مجانية كاملة، و20 منحة جزئية بخصم 50% من المصروفات، إضافة إلى أكثر من 25 خطاب تزكية لبعض الجامعات لاستمرار المنح الدراسية بها لبعض الطلاب، ممن لم يتمكنوا من الوصول لنسبة استمرار المنحة المجانية لهم، وتحويل بعض المنح الجزئية إلى منح كلية.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه حريص على رعاية الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة، لاستكمال تعليمهم الجامعي بأرقى الجامعات الخاصة المرموقة في مصر، من خلال توفير منح كاملة وجزئية تخفيفًا عن كاهل أسرهم، وتشجيعًا للطلاب.