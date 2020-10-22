الثقافة تكرم 12 شخصية أثرت الطرب العربي في افتتاح "الموسيقى العربية"

تنطلق فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وتديره الفنانة جيهان مرسي في 1 نوفمبر المقبل، وتأتي الدورة بصورة استثنائية، تطبق خلالها الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتكرم الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، 12 شخصية في حفل الافتتاح، ساهمت في إثراء الحياة الفنية بمصر والعالم العربي، وهم: الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، والمطرب ماهر العطار.

كما تكرم الوزيرة أعضاء فرقة الأصدقاء، واسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والفنانة مني عبدالغني، الفنان علاء عبدالخالق، الفنانة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، عازف الكمان الدكتور محمد قطب، فنان الخط العربي مصطفى عمري.

ويتضمن حفل الافتتاح مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن، جمال سلامة، حلمي بكر، محمد سلطان، ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبدالغني، أحمد عفت، أميرة أحمد، مي حسن، ياسر سليمان، إيات فاروق، غادة آدم، وسوما.

ويحيي الحفلات 93 فنانا، بينهم 82 مطربا ومطربة، منهم: نادية مصطفى، مدحت صالح، علي الهلباوي، علي الحجار، كارمن سليمان، مي فاروق، مروة ناجي، عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد الحلو، وائل جسار (لبنان)، صابر الرباعي (تونس).

إلى جانب 11 عازف، بينهم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الأكورديون وائل النجار، كما تشارك 7 فرق موسيقية، منها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، فرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، إلى جانب 23 منتخبا من العازفين.