غدا.. انطلاق مواسم نجوم المسرح الجامعي بحضور وزيرة الثقافة

تشهد الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، في الثامنة مساء غد الخميس، بساحة مركز الهناجر، افتتاح الدورة الرابعة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وقال الدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس قطاع الصندوق، في تصريحات صحفية، إن فلسفة وزارة الثقافة وقطاع صندوق التنمية الثقافية، تقوم على اكتشاف ودعم المبدعين في كافة المجالات، مضيفا أن مواسم نجوم المسرح الجامعي هو استكمال لمنظومة اكتشاف المواهب وصقلها ودعمها ورعايتها من خلال مظلة وزارة الثقافة.

وصرح المخرج خالد جلال رئيس مواسم نجوم المسرح الجامعي، أنه تقدم للمشاركة في هذه الدورة 115 عرضا مسرحيا، من جامعات: القاهرة، عين شمس، حلوان، المستقبل، الإسكندرية، دمياط، بنها، المنصورة، بورسعيد، والفيوم، حيث جرى اختيار 10 فرق من خلال لجنة المشاهدة التي تكونت من النقاد: باسم صادق، مي سليم، وهند سلامة.

يتضمن حفل الافتتاح تقديم العروض المشاركة، وأعضاء لجنة التحكيم للدورة الجديدة برئاسة الفنان محمد دسوقي، وعضوية كل من الفنان ايهاب فهمي، دكتور سمير شاهين، المخرج إسلام إمام، ودكتورة مروة عودة.

يعقب حفل الافتتاح عرض "لا حقيقة عند بوابة راشومون" عن النص المسرحي "فاي ومايكل كانين" المأخوذ عن المجموعة القصصية للكاتب الياباني ريونوسوكي أكاتاجاوا، دراماتورج وإخراج كريم شهدي، من جامعة المستقبل.

جدير بالذكر أن العروض تقام يوميا في السابعة مساء من الخميس حتى السبت 31 أكتوبر، بمسرح مركز الهناجر للفنون.

وفي زيارتها لمحافظة الإسكندرية مؤخرا، حرصت وزيرة الثقافة، على متابعة شباب الدفعة الثانية من ستوديو المواهب، بمركز الإبداع الفني، في العرض المسرحي سينما مصر، رؤية وإخراج خالد جلال، وذلك على مسرح سيد درويش، بحضور مجموعة من قيادات الوزارة.