"س" و"ج".. كل ما تريد معرفته عن مهرجان الموسيقى العربية

تنطلق فعاليات الدورة الـ29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، وتديره الفنانة جيهان مرسي في أول نوفمبر المقبل، وتأتي الدورة بصورة استثنائية، تطبق خلالها كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ونقدم أبرز ملامح الدورة المقبلة في الإجابات التالية:

* ما مدة إقامة الدورة؟

* 10 أيام متتالية من 1 حتى 10 نوفمبر.

* ما المسارح المقامة عليها الحفلات؟

* مسارح الأوبرا بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية) وأوبرا الإسكندرية ودمنهور.

* كم عدد حفلات المهرجان والفنانين المشاركين؟

تضم الدورة 28 حفلا غنائيا وموسيقيا بمشاركة 93 فنانا من 5 دول عربية، هي مصر، لبنان، الأردن، العراق وتونس.

* ما محاور المؤتمر العلمي المصاحب للمهرجان؟

* يقام المؤتمر تحت العنوان الرئيسي "مستقبل الموسيقى العربية.. ما بعد الأزمة" ويهدف إلى مناقشة الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة كورونا، من خلال 4 محاور هي الرؤى المستقبلية للإبداع الموسيقي العربي، الرؤى المستقبلية في أداء وتقديم الموسيقى العربية، الآفاق المستقبلية لتعليم الموسيقى العربية، الرؤى المستقبلية لإشكاليات التراث الموسيقي العربي.

* ما أفرع المسابقة الفنية بالمهرجان؟

* تحمل اسم الدكتورة رتيبة الحفني وجرى تخصيص قسم الغناء منها للشباب والأطفال، وقسم آخر للعزف المنفرد على آلة التشيللو. وجرت إتاحة الفرصة لذوي القدرات الخاصة للمشاركة دون شروط، بالإضافة إلى معرض لفنون الخط العربي للفنان مصطفى عمري بقاعة صلاح طاهر.

* من الشخصيات المكرمة في حفل الافتتاح؟

* تكرم وزيرة الثقافة 12 شخصية أسهمت في إثراء الحياة الفنية في مصر والعالم العربي بتسليمهم أوسكار المهرجان وشهادات التقدير، هم: الشاعر بخيت بيومي، عازف الناي الدكتور محمد عبدالنبي، عازف الكمان الدكتور محمود عثمان، المؤلف والموزع الموسيقي وعازف الوتيريات يحيي مهدي، المطرب ماهر العطار، أعضاء فرقة الأصدقاء اسم الموسيقار الراحل عمار الشريعي، المطربة منى عبدالغني، المطرب علاء عبدالخالق، المطربة حنان، الباحثة الدكتورة ماجدة عبدالسميع، عازف الكمان الدكتور محمد قطب، فنان الخط العربي مصطفى عمري.

* ما الذي يتضمنه برنامج حفل الافتتاح؟

* يتضمن مجموعة مختارة من أعمال عمالقة الفن جمال سلامة، حلمي بكر، محمد سلطان ويحييه الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب ومشاركة الفنانين نادية مصطفى، أحمد إبراهيم، سارة سحاب، إيمان عبدالغني، أحمد عفت، أميرة أحمد، مي حسن، ياسر سليمان، آيات فاروق، غادة آدم، سوما.

* عدد الفنانين المشاركين في الحفلات؟

* يحيي الحفلات 93 فنانا منهم 82 مطربا ومطربة، من أبرزهم: عاصي الحلاني، هاني شاكر، محمد الحلو، وائل جسار (لبنان)، صابر الرباعي (تونس)، نادية مصطفى، مدحت صالح، علي الهلباوي، علي الحجار، كارمن سليمان، مي فاروق، مروة ناجي، إلى جانب 11 عازفا منهم عازف البيانو عمرو سليم، عازف العود باسم درويش، عازف الأوكرديون وائل النجار.

كما تشارك في الحفلات 7 فرق موسيقية منها فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي، وفرقة كايرو ستيبس بقيادة الموسيقار وعازف العود باسم درويش، إلى جانب 23 منتخبا من العازفين.