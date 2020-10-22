مصريون وعرب يعاقبون "أردوغان" بحملة مقاطعة المنتجات التركية: واجب وطني

تصدر هاشتاج "مقاطعة المنتجات التركية"، قائمة الأكثر تداولا عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وساهم نجاح الحملة في السعودية على انتقالها سريعًا إلى دول عربية أخرى، منها مصر والإمارات والمغرب، وغيرها، وانتشرت الحملة على أوسع نطاق، احتجاجاً على سياسات تركيا ودعمها للإرهاب، وكذلك تدخلاتها في الشؤون العربية.

وغرد سيف شوكت تعقيباً على الهاشتاج، قائلا: "قررت اني أقاطع أي بلد تريد الشر ببلدي، وبدعم اخواتنا في السعودية في حملتهم المشروعة ضد المحتل العثماني".

مصريون على تويتر: هدفنا الوصول لأكبر عدد لتفعيل مقاطعة المنتجات التركية

فيما قالت مي محمد في تدوينة: "عملنا بيدج على الفيسبوك عشان نوصل لأكبر عدد من الناس ونفعل مقاطعة المنتجات التركية في مصر ونوضح بدائل لها صناعة مصرية أو عربية .."

وتفاعل أحمد مازن عبر الهاشتاج، قائلا: "واجب على كل عربي ومسلم مساندة هذه الحملة التي أطلقها الشعب السعودي العظيم، لنصل إلى صفر تعامل مع تركيا ليس في السعودية فقط بل بكل الوطن العربي".

وشارك إبراهيم السليمان من السعودية، قائلا: على العالم العربي بجميع أطيافه ومكوناته أن يسجل موقفه وانهاء أحلام العصملي باحتلال المنطقة الا اذا كان مستمتع بتدمير العراق وسوريا وليبيا وهدر دماء شعوبها".

وغرد سلطان من الإمارات: "تركيا تهاجم دولتنا وقادتنا وتهدد أمننا وتحارب السعودية في الخفاء والعلن، وتحتل العراق وسوريا وليبيا وتحارب مصر العروبة وترسل المرتزقة من السوريين للقتال في كل مكان، علينا مقاطعة المنتجات التركية".