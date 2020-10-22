الصحة العالمية: مصل الإنفلونزا لا يقي من كورونا لكنه يقلل فرص الإصابة

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، إن مصل الإنفلونزا الموسمية "مهم جدا" لجميع الفئات، خاصة كبار السن والصغار، فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأكد عصمت لـ"الوطن"، أن مصل الإنفلونزا يحمى الأشخاص من التعرض للإصابة بالإنفلونزا، موضحا أن "الشخص الذي أخذ المصل من السهل معرفة أنه مصاب بفيروس كورونا أم لا، والشخص الذي يصاب بالإنفلونزا الموسمية مناعته تقل، ويكون سهل التعرض لكورونا".

وشدد مستشار منظمة الصحة العالمية، على أن مصل الإنفلونزا الموسمية لا يقي من كورونا، كما يزعم البعض، بل أنه يحمى من التعرض من الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، مضيفا: "عندما يحصل الإنسان على التطعيم ضد الإنفلونزا بذلك يتم تقليل الضرر قليلًا، وسيكتسب مناعة ضد الإنفلونزا، التي تتشابه أعراضها مع كورونا، ولها نفس المضاعفات ونسب الوفيات مثل كورونا".

يذكر أن لقاح الإنفلونزا الرباعي متوافر على مستوى الجمهورية، في 11 مركزًا وفرعًا للشركة القابضة للقاحات الحيوية والمستحضرات "فاكسيرا" بسعر 170 جنيهًا.

وكشف مصدر مسؤل بوزارة الصحة والسكان، أن مصل الإنفلونزا سيكون متوافر الأسبوع القادم فى الوحدات الصحية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، عن خروج 103 متعافين من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98516 حالة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 178 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.

وقال مجاهد، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.