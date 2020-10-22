مستقر مقارنة أمس.. أسعار الذهب اليوم الخميس 22-10-2020 في مصر

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 22 أكتوبر الحالي، في محلات الصاغة مقارنة بأسعار مساء أمس، إذ ارتفعت أمس ارتفاعا طفيفا يقدر بـ5 جنيهات، وشهدت أسعار الذهب خلال الشهور الماضية حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، متأثرة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وترصد "الوطن" متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب وفق بداية تعاملات اليوم، الخميس 22 أكتوبر الحالي على النحو التالي:

الذهب عيار 24

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 955 و958 جنيهًا.

الذهب عيار 21

تباين سعر الذهب عيار 21 ليتراوح بين 836 و838 جنيهًا.

الذهب عيار 18

تراوح سعر الذهب عيار 18 بين 717 و718 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 6 آلاف و704 جنيهات.

الذهب يصل لأعلى نقطة في تاريخه عالميًا ومحليًا

وعلق نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد المصري للغرف التجارية، إيهاب واصف، على صعود أسعار الذهب لأعلى نقطه لها، قائلًا إنّ الذهب وصل لأعلى نقطة منذ 9 سنوات، بسبب التخوفات العالمية من فيروس كورونا، مضيفًا أنّه بالنسبة للسوق المحلية، فإنّ السعر وصل لأعلى نقطة على الإطلاق.

وأوضح أنّ العقود الآجلة للذهب تتخطى حاجز الـ1800 دولار للأوقية، ووصل سعر البيع للأوقية الذهب في الأسواق إلى 1782 دولار في ذلك الوقت.

وكان رئيس شعبة الذهب وصفي واصف، نصح المواطنين بشراء الذهب في فترات التراجع في الأسعار، إذ إنّه من المتوقع أن ترتفع الأسعار مرة أخرى، كما وجّه لهم نصيحة بشراء السبائك الذهبية، وتجنب شراء المشغولات إذا كان الهدف من شرائه الادخار، حتى لا يخسر سعر المصنعية.

كيف تتحقق من أنّ الذهب ليس مغشوشا؟

ووجّه موقع ويكي هاو، عدة نصائح للمواطنين عند شراء الذهب، حتى لا يتعرض لشراء المغشوش منه، وأول ما يجب القيام به للتأكد من أصالة الذهب، النظر إليه والبحث عن العلامات الدالة على أنّه ذهب حقيقي "الدمغة"، كما يجب البحث عن تغير لون قطعة الذهب الملحوظ، فمن المهم فحص تغير اللون في المناطق التي تتعرض للاحتكاك المستمر خاصة حول الحواف.

وقد يكون اختبار الذهب بالمغناطيس سهل، لكنه غير شامل أو قطعي لتأكيد حقيقة الذهب، كما أنّ المغناطيسات الضعيفة، مثل مغناطيس الثلاجة، لن يكون مفيدًا في هذا الاختبار، أما المغناطيسات الأقوى، مثل تلك الموجودة في المتاجر المتخصصة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية أو في بعض الأغراض العادية، مثل حقائب السيدات أو ألعاب الأطفال أو حتى الأقراص الصلبة القديمة غير المستخدمة، يكون المغناطيس فيها قويًا بما يكفي لإجراء هذا الاختبار.