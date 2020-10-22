طوارئ في حدائق أكتوبر استعدادا للشتاء

صرح المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، برفع درجة الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء بالمدينة، وما يصاحبه من سقوط أمطار تصل إلى حد السيول، نظرا للتغيرات المناخية.

وأضاف المهندس أشرف فتحي، أنّه جرى استعراض المعدات والمهمات الموجودة بالمدينة بمختلف أنواعها ووظائفها، والوقوف على مدى الجاهزية لفرق الصيانة، بعدد 12 فرقة صيانة منتشرة بمختلف المدينة، والتأكيد على رفع كفاءة المعدات والأفراد وتجهيز الخطة وتحديد الأماكن الحيوية لتمركز الفرق والمعدات، وصيانة وتطهير بلاعات المطر بالمدينة.

وأكد رئيس جهاز حدائق أكتوبر، أنّه جرى التنبيه على مسؤولي الإدارات المعنية في الجهاز، بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة وشركات النظافة، لمواجهة أي نوات أو طوارئ خلال موسم الشتاء بالمدينة.