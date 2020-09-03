جهاز حدائق أكتوبر ينتهي من 80% من المباني الخدمية

قال المهندس أشرف فتحي، رئيس جهاز حدائق أكتوبر، إنه وفقا للقرار الوزاري الصادر عام 2017، تم تقسيم مدينة 6 أكتوبر إلى ثلاث مدن منها حدائق أكتوبر بمساحة 41.78 ألف فدان وحجم السكان المستهدف بها 2.8 مليون نسمة، وتحتوي على منطقة ابن بيتك وهي مقسمة إلى عدد 6 مناطق بإجمالي حوالي 41 ألف قطعة أرض وتحتوي كلها على جميع الخدمات المطلوبة من مدارس وحضانات وأسواق تجارية ووحدات صحية تم تشغيل معظمها، ووحدات إسكان اجتماعي نموذج 90مترا بإجمالي حوالي 39 الف وحدة، تم الانتهاء من 32 ألف وحدة، وتسليم ما يقرب من 11 ألف وحدة، وتم الانتهاء بنسبة 80% من إجمالي المباني الخدمية بداخلها.

وأضاف "فتحي"، أنه توجد بالمدينة العديد من قطع الأراضي للمستثمرين الذين قاموا بإنشاء مجمعات سكنية من فيلات ووحدات سكنية وتنفيذ المنطقة الخدمية بداخلها، وفي الآونة الأخيرة قام الجهاز مع شرطة التعمير بإزالة التعديات على المناطق السكنية المختلفة وذلك للعودة بالمكان إلى الشكل الحضاري والآمن والوصول إلى خدمة عالية المستوى.

ووفقا لتطبيق قانون التصالح الذي بدأ الجهاز تنفيذه وحسب ما أفدت إدارات التراخيص بالجهاز حتى تاريخه، وصل عدد طلبات التصالح 210 طلبات مختلفة حسب نوع المخالفة.

وحسب قانون التصالح يقوم المواطن بسداد 25% وبعد إنهاء إجراءات اللجنة يتم سداد الباقي على دفعات حتى لا تسبب أي نوع من الأحمال على المواطنين.

كذلك قام الجهاز بعمل عدة مزايدات للأسواق التي تم تنفيذها بواسطة إدارة التنفيذ بالجهاز، وكان آخر المزادات في منطقة دار مصر بجلسة مزاد علني لعدد 12 محلا + 2 صيدلية، في حضور مستشار هيئة قضاء الدولة ومندوبين من الهيئة، وتم بدء مزاد المحلات في جو من الشفافية والوضوح وتراوح المزاد للمحلات العادية ما بين 81 ألفا للمتر إلى 160 ألفا والصيدليتان 102 آلاف و160 ألف جنيه.

وأضاف، أن خطة العام الماضي كانت 5.219 مليار، وقد تحققت بالكامل، والعام الحالي، بلغت 3.919 مليار جنيه، ومن المتوقع أن تصل خطة العام القادم إلى 4.108 مليار جنيه، نظرا للبدء في تنفيذ محطة صرف 2، وكذلك محطة توليد كهرباء، وبجانب عدد من المشاريع الخدمية المهمة للمناطق.