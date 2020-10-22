"توك توك" و"بوز بطة" و"رقص خيل".. ابتكارات دعائية لمرشحة نواب في دمياط

بـ"بوز البطة"، التقطت غادة صقر، المرشحة على المقعد الفردي "مستقل" في انتخابات مجلس النواب، عن دائرة دمياط، صورا سيلفي مع بعض الفتيات، خلال جولتها في المدارس لكسب أصوات العاملين في قطاع التعليم، والتقاط صور تذكارية معهم.

اعتادت المرشحة لمجلس النواب، حضور مناسبات أهالي دائرتها، كحفلات الزفاف، فضلا عن جولاتها الانتخابية التي لجأت فيها إلى طرق الأبواب، للتعريف ببرنامجها الانتخابي وحشد الأصوات، كما أجرت زيارات لمحلات تعمل في مجال البقالة وبيع الأجهزة الكهربائية، ووزّعت برنامجها الانتخابي مطبوعا على ورق على المواطنين.

وعلى نغمات "آه لو لعبت يا زهر"، احتفلت "صقر" مع أهالي دائرتها في حفل زفاف، والتقطت صورا تذكارية مع أطفال، ظهروا فيها وهم حاملين بوسترات مطبوعا عليها صورتها، وهو ما وصفه البعض بأنّه "مشهد واضح لاستغلال الأطفال في الدعاية الانتخابية".

منذ إعلان صقر نيتها خوض الانتخابات البرلمانية، عمّدت لإثارة الانتباه إليها بتصرفات قال البعض إنّها غريبة، إذ شوهدت في إحدى المرات وهي ترتدي "برقع عربي"، وأخرى وهو تتناول "فطير مشلتت"، وترسم الحناء في حفل خطبة، تحول إلى مكان للدعاية الانتخابية للمرشحة.

لم تقف محاولات المرشحة للفت الأنظار إليها عند هذا الحد، إذ لجأت إلى جولة انتخابية استقلت فيها "توك توك"، وبصحبتها عدد من مؤيديها، فضلا عن الرقص على الخيل والتقاط "سيلفي مع أطفال".

وتعوّل المرشحة لعضوية النواب بشكل كبير، على أبناء مركز البطيخ الذي انضم حديثا للدائرة الأولى، إذ يعد من المراكز التي تسيطر عليها العصبية والقبلية، ويحرص أبناؤها على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية كافة.

وفي وقت سابق، اتهمت صقر، مجهولين بتمزيق لافتاتها الانتخابية، قائلة: "بيقطعوا اليفط، لكن مش هيقطعوا غادة صقر بنت البلد، مرشح الدائرة الأولى مستقل، رمز التلفزيون، رقم 41، ولله في خلقه شؤون".

وتخوض صقر المعركة الانتخابية في دائرة دمياط أمام 39 مرشحا آخرين على المقعد الفردي مستقل، وتأتي محافظة دمياط ضمن محافظات المرحلة الثانية في انتخابات مجلس النواب التي تبدأ الدعاية الانتخابية لها في 19 أكتوبر، وتستمر حتى 1 نوفمبر المقبل، على أن تفتح اللجان أبوابها أمام المصريين بالخارج 4 و5 و6 نوفمبر، وفي داخل مصر يومي 7 و8 نوفمبر، وتعلن النتيجة في 15 نوفمبر المقبل.

وتضم المرحلة الثانية محافظات: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

ويتشكَّل مجلس النواب من 568 عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر بواقع 284 مقعدًا بالنظام الفردي، و284 مقعدًا بالقوائم المغلقة المطلقة، ويحق لرئيس الجمهورية تعيين نسبة لا تزيد عن 5% من الأعضاء.

وتقسم محافظات الجمهورية إلى 143 دائرة على المقاعد الفردية، و4 دوائر للقوائم يخصص لدائرتين منهما عدد 42 مقعدا لكل منهما، ويخصص للدائرتين الآخرتين عدد 100 مقعد لكل منها.