رئيس جامعة دمياط يتفقد تنفيذ أعمال الإنشاءات الجديدة

تفقد الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط كافة الأعمال الجارية بمختلف المراحل الإنشائية التي تقوم بتنفيذها الشركة المسئولة وهي استكمال ملاحظات المرحلة الثانية، وكذلك المرحلة الثالثة التي تضم 4 مدرجات مركزية تتسع لأكثر من 3800 طالب وطالبة، وكذلك أعمال البنية التحتية لحرم الجامعة بالكامل.

وكان وفد من شركة المقاولون العرب في زيارة أمس الثلاثاء برئاسة المهندس حسام الريفي عضو مجلس إدارة الشركة لتفقد معدلات إنجاز المشروعات بالجامعة، وخلال الزيارة أكد رئيس الجامعة على مسئولي الشركة بضرورة زيادة معدلات إنجاز الأعمال من أجل دخول كافة المراحل خدمة العملية التعليمية، كما أجرى رئيس الجامعة اتصالاً هاتفياً بالمهندس السيد فاروق رئيس مجلس إدارة الشركة، والذي أبدى خلاله تعاوناً تاماً لإنهاء المرحلة الثالثة والبنية التحتية في الوقت الذي حددته الجامعة سابقاً.

جدير بالذكر أن شركة المقاولون العرب قامت بتنفيذ السور الجامعي والأعمال الاعتيادية للمرحلة الأولى وكذلك المرحلة الثانية اللاتي تتسع لـ 20 ألف طالب وطالبة، وتقوم حالياً بتنفيذ المرحلة الثالثة التي تتسع لأكثر من 3800 طالب وطالبة، وكذلك أعمال البنية التحتية لحرم الجامعة.