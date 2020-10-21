رئيس جامعة دمياط: تزويد معمل "النساء والتوليد والأطفال" بأحدث الأجهزة

تفقد اليوم الدكتور السيد محمد دعدور رئيس جامعة دمياط معامل كلية التمريض التي تم تجهيزها، وتأثيثها مؤخراً لخدمة العملية التعليمية بالشكل الأمثل وبما يتوافق مع إعداد خريج كلية التمريض على أعلى كفاءة لتلبية متطلبات سوق العمل، ورافقه خلال الجولة الدكتورة ناهد فكري عميد كلية التمريض ووكلاء الكلية وعدد من أعضاء الجهاز الإداري.

وتفقد دعدور ومرافقيه "معمل النساء والتوليد والأطفال: وهو معمل متطور يحتوي على عدد من المحاكات التي تُستخدم في عملية التدريب التفاعلي للطلاب خلال إجراءات ما قبل وأثناء وبعد الولادة، وكذلك رعاية الأم والطفل، وكذلك فحص الثدي للاكتشاف المبكر لأورام الثدي كما يحتوي المعمل على نماذج مراحل تطور الجنين داخل الرحم، ونماذج تركيب مانع الحمل.

ويضم المعمل عدد من المحاكات لطفل مبتسرعمره أسبوع، وطفل عمره 37 أسبوع ويخدم العديد من الإجراءات الإنعاشية والرعاية المختلفة و تبلغ تكلفة المعمل 2 مليون جنيه و معمل الحالات الحرجة والطوارئ.

و يحاكي المعمل التدريب العملي على الحالات الحرجة والطوارئ، ويحتوي على عدد من النماذج لتدريب الطلاب عليها مثل محاكاة التدريب على إنعاش عضلة القلب والرئة، وقياس العمليات الحيوية، وتركيب القسطرة البولية، والحقن العضلي والوريدي، وسماع أصوات الصدر والقلب الغير طبيعية.

الجدير بالذكر أن جميع الأجهزة والنماذج التي تم تزويدها في المعامل السابق ذكرها هي أحدث الأجهزة المتواجدة بالسوق في الوقت الحالي، ويعمل ذلك على تأهيل طلاب وطالبات الكلية بالشكل الأمثل وبما يليق بجامعة دمياط لخدمة المجتمع الدمياطي.

ويأتي تجهيز وتأثيث معامل كلية التمريض استمراراً للجهود المستمرة لتجهيز وتطوير كافة كليات الجامعة ووحداتها المختلفة بأحدث الأجهزة والمعدات والمعامل لرفع شأن الجامعة الأكاديمي، الأمر الذي بدوره يسهم في بناء خريج جامعي على أعلى مستوى من الكفاءة العلمية والعملية.

وعقدت جامعة دمياط اجتماع اللجنة المختصة بترشيح عمداء الكليات للبدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيح عميد كلية الهندسة بالجامعة، وذلك في ضوء قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم والعالي والبحث العلمي رقم 4035 الصادر بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور السيد محمد دعدور رئيس الجامعة، وعضوية كلاً من:"السيد محمد السايح - محمد البهنساوي عايش - الدكتور إبراهيم جار العلم القلاالدكتور أحمد عبد الرازق سلطان"