الاستعانة بقارئ قرآن وتكاتك وأغانٍ.. كل مرشح وله طريقة في دمياط

تنوعت الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات البرلمانية في محافظة دمياط وبات لكل مرشح مذهبه الخاص في الدعاية فمنهم من استعان بقارئ قرآن في مؤتمر الانتخابي، بخلاف الزفة البلدي على نغمات أغاني حسين الجسمي.

الدكتورة غادة صقر النائبة البرلمانية والمرشحة المحتملة للانتخابات عن دائرة دمياط فأصبحت رقم واحد في فعل كل ما هو جديد ومثير للجدل في الدعاية الانتخابية حيث لجأت مؤخرا لاستخدام التوك توك والصور السيلفي فضلا عن تحويل الأفراح لدعاية انتخابية لها وارتداء البرقع العربي خلال زيارتها لقبائل العرب في الدعاية لها.

ويخوض عوض العلمي المرشح لخوض الانتخابات البرلمانية عن الدائرة الأولى التى تضم "مركز وبندر دمياط ومركز كفر البطيخ و مدينتى رأس البر ودمياط الجديدة على المقعد الفردى مستقل رمز السفينة معولا على الصيادين باعتباره ممثل النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد وعضو اللجنة الاستشارية بالقوى العاملة بدمياط فضلا عن تعويله على أبناء مسقط رأسه قرية السيالة الذين أعلنوا دعمهم له.

والتقى العلمي أهالى قرى كفر حميدو والبصارطة حيث يتركز بهما نسبة ليست بقليلة من الصيادين للحديث عن برنامجه الانتخابي والتعرف على مشاكلهم حيث تعد المقاهي الراعى الرسمى للمرشحين للإعلان عن برامجهم الانتخابية كما التقى بائعي الفاكهة.

كما أعلنت عائلات العيوطى والعلمى دعمهم له في معركته الانتخابية كما قامت حملته بتوزيع بروشورات على المواطنين للتعريف به هذا واستعان العلمى بقارئ قرآن كريم في جولة انتخابية له.

كما نظم العلمى ومؤيدوه بمسيرة سيرا على الأقدام مدعومة بميكروفونات مركبة على سيارات ربع نقل على أغنية وطنية لحسين الجسمي في الشارع للدعاية الانتخابية له حيث زار أصحاب المحال التجارية بقرى السيالة والعنانية للإعلان عن برنامجه الانتخابي، هذا بالإضافة لمشاركته في أحد أفراح العرب، حيث تحدث مع المواطنين عن مشاكلهم وأعلن عن برنامجه الانتخابي.

ويخوض العلمي الانتخابات البرلمانية عن الدائرة الأولى في منافسة مع 39 مرشحا ومرشحة بينهم 8 سيدات حيث يمثل تكتل الصيادين والفلاحين وتلك ليست المرة الأولى التي يخوض فيها الانتخابات، حيث سبق له الترشح الدورة البرلمانية 2015 م وخرج من سباق الانتخابات.

فيما كثفت فاطمة سامي توكل المرشحة المحتملة للانتخابات البرلمانية عن دائرة كفر سعد رمز الفراشة والتى تخوض الانتخابات على المقعد الفردى مستقل من جولاتها الانتخابية بمختلف أنحاء الدائرة حيث قامت توكل بجولات بالشوارع مستعينة بعدد من شباب حملتها حيث قامت بالتحدث إلى سائقي التكاتك والمواطنين في الشوارع عن برنامجها الانتخابي والاستماع لمشاكلهم.

واستعانت سامي بسيارة نصف نقل ومكبرات صوت حيث جابت القرى والشوارع على نغمات الطبل والزمر وقامت السيدات باستقبالها بالزغاريد وإلقاء الورود على رأسها خلال جولة انتخابية لها كما قامت بعقد لقاءات مع شباب وأهالى فارسكور للتحدث عن برنامجها الانتخابي وعلى نغمات "بسم الله الله أكبر" أنتجت سامي الفيديو الدعائي لها "بإذن الله فاطمة سامي منصورة بإذن الله".

ولم تترك سامي اللقاءات الرياضية إلا وشاركت فيها للتعريف بنفسها حيث حرصت على التسليم على اللاعبين ومنذ إعلانها الترشح للانتخابات البرلمانية وتطاردها عبارات التأييد.

وتخوض فاطمة سامي الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى أمام 47 مرشحا بينهم مرشحة وحيدة تنافسها عن ذات الدائرة وأعلنت قرية البدراوي دعمها لبنت بلدها في الانتخابات البرلمانية المقبلة حيث تعد أصغر مرشحة في محافظة دمياط وثاني أصغر مرشحة في مصر حيث تبلغ من العمر 28 عاما.