صور.. تجهيز 1296 لجنة انتخابية لاستقبال 4 ملايين ناخب بالبحيرة

أكّد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد بجميع المقرات واللجان الانتخابية، وتركيب مظلات وتوفير مقاعد لكبار السن والناخبين، وتنظيم أماكن الدخول والخروج للحفاظ على التباعد الاجتماعي، مع تكثيف أعمال التعقيم بها ومراجعة صلاحية وسائل ومعدات الحماية المدنية ودورات المياه، مع تكثيف أعمال النظافة العامة والتعقيم والتطهير خارج وداخل اللجان وإنارة المداخل والطرق المؤدية إليها.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أنَّه تمّ تجهيز 653 مركز انتخابيًا يضم 1296 لجنة فرعية بـ9 دوائر إنتخابية، لاستقبال 4 ملايين و12 ألفًا و338 ناخبًا.

وأجرى اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام المساعد، جولة بمركز حوش عيسى رافقه عبدالهادي رشوان، رئيس مدينة حوش عيسى، ومحمد العدوي، مدير الإدارة التعليمية، وذلك للوقوف على الاستعدادات النهائية للجان الخاصة بانتخابات مجلس النواب 2020، ومتابعة جاهزية اللجان والمقار الانتخابية لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية، ومتابعة أعمال التعقيم والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين، وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الانتخابية، بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة.

وتمّ متابعة جاهزية لجان مدارس: "الشهيد يحيى الجزار التجريبية والتي تضم عدد لجنتان، مدرسة الشهيد عز الدفراوي الابتدائية وبها لجنتان، مدرسة عمر بن عبدالعزيز الرسمية للغات وبها لجنة واحدة".

فيما أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، جولة صباح اليوم بمركز كفر الدوار، للوقوف على جاهزية اللجان والمقار الانتخابية بالمركز لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية.

وتفقد المحافظ المقرات الانتخابية بمدارس السعرانية الإعدادية المشتركة التي تضم 6 لجان فرعية، ومدرسة الحدائق الإعدادية بنين وبها 3 لجان، ومدرسة طلعت حرب الابتدائية وتضم 3 لجان.

وقال "آمنة"، إنَّ البحيرة من المحافظات الرائدة وننتظر حضور كبير يليق بالعرس الديمقراطي والمشاركة الإيجابية والتوجه إلى صناديق الانتخابات، من منطلق الواجب الوطني والقومي، والعمل على مواصلة مسيرة التنمية ودفع عجلة الاقتصاد والحفاظ على ما تمّ إنجازه في العديد من المجالات فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.