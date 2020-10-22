مصدر بـ"صحة دمياط" لـ"الوطن": 8400 حالة مشتبه في إصابتها بكورونا

قال مصدر في مديرية الصحة بدمياط، إن مجمل الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة بلغ 1618 إصابة، و122 حالة وفاة، لمن أجريت المسحات لهم فقط، مشيرا إلى تطبيق بروتوكول العلاج على كل من ظهرت عليه الأعراض، وحجز سواء عزل منزلي أو بالمستشفى دون الارتباط بمسحة من عدمه، طالما ظهرت عليه الأعراض وبحاجة للعلاج: "هدفنا الأول والأخير إنقاذ حياة المواطنين".

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا بين أبناء المحافظة، بلغ 8400 حالة، متابعا: "ما يزيد على 90% منهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة كأمراض الجهاز التنفسي، والسرطان، وأمراض القلب والسكر والضغط والجلطات".

ويبلغ متوسط أعمار المتوفين، 60 عاما فأكثر، بنسبة 95% من مجمل الضحايا، و5% أعمارهم تقل عن 60 عاما.

وأكد المصدر، أن "الكورونا لا يتأثر بها بشدة إلا من كان مصاب بمرض مزمن، والدليل أن نسبة كبيرة من المصابين تعافوا".

واستطرد: "تخطى عدد المتعافين الـ1200، ولدينا 4 مستشفيات عزل وهي (الصدر، والحميات، والعام، وكفر سعد)، وطهر وعقم مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة، والمدينة الشبابية برأس البر، بعد تعافي كافة الحالات المصابة بفيروس كورونا المحتجزة بهما".

وكان الدكتور الصيدلي محمد الفنجري، لقى مصرعه متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الضحايا إلى 4، والدته ووالده وشقيقه الأكبر، الذين لقوا مصرعهم جميعا بعد إصابتهم بالفيروس، في مدة تقل عن شهر.

وخيم الحزن على كفور الغاب، مسقط رأس آل الفنجري بمحافظة دمياط، وتحولت صفحات "فيس بوك" لأبناء دمياط، إلى دفتر عزاء، وتوفي الأب في 26 أغسطس، لتلحقه الأم في الثالث من سبتمبر، ثم ابنهما الأكبر "ود" في السادس من الشهر ذاته، لينبعهم محمد، يوم 22، بعد معاناة مع كورونا؛ إذ وصلت نسبة الأكسجين إلى 30، وحدثت له جلطة بالشريان الرئوي نتيجة فيروس كورونا.