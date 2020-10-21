مرشحو دمياط يكثفون نشاطهم الدعائي بمؤتمرات وجولات في الأسواق 

كثف مرشحو حزب مستقبل وطن من جولاتهم الانتخابية في الدائرة الأولى بمحافظة دمياط بعد عودة ضياء الدين داود لكشوف الناخبين بعد حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى الموضوع حيث يتنافس 40 مرشحا على مقعدين بعد انسحاب المرشحة سلوى علي علي الجيار من سباق الانتخابات.

وتنوعت جولات مرشحو الحزب بين المؤتمرات الجماهيرية والجولات الانتخابية، حيث عقد أيمن يوسف رخا رجل الأعمال، 3 لقاءات جماهيرية بمناطق "منية دمياط والسيالة و الشهابية"، واستعرض خلالها مشكلات الدائرة ورؤيته لحلها وحضر مؤتمره الجماهيري العديد من السيدات اللاتي حرصن على الجلوس في المقاعد الأولى وقيادات الحزب.

ونظم "رخا" جولة انتخابية التقى خلالها بأصحاب محلات الملابس والجزارة والمخابز والمقاهي، كما عقد مؤتمرات انتخابية بقرية الخياطة ومساكن المظلوم والشرباصي والشبطاني وميدان سرور وشارع الجلاء بحضور قيادات الحزب، وبعدها جاب المرشح ومؤيديه شوارع مدينة راس البر في مسيرة بالسيارات.

ومن جانبه، أعلن أحمد عبدالشافي البلشي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن دعمه و تأييده لـ"رخا" لعضوية مجلس النواب، كما قام بجولة لقرية العنانية لبحث مشاكلها.

وأعلنا الكابتن عصام الحضري حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، والفنان صبحي خليل تأييدهما لـ"رخا" في الانتخابات.

وفي ذات السياق، واصل محمد مصطفى الماشطة المستشار القانوني لاتحاد الكرة، المرشح عن حزب مستقبل وطن جولاته الانتخابية، حيث يعول في المعركة الانتخابية على قطاع صناع الأثاث والشباب باعتباره مسؤول في اتحاد الكرة.

وعقد الماشطة عدد من اللقاءات جماهيرية لعرض برنامجه الانتخابي على الناخبين والاستماع إلى مشاكلهم، فضلا على طرق أبواب المواطنين بمنازلهم، والتردد على ورش الأثاث وبائعي الفاكهة والمقاهي ومحلات البقالة والملابس والأجهزة الكهربائية ومحلات الحلاقة والعطارة. كما قامت حملته بتوزيع البروشورات على المواطنين في الشوارع للتعريف به.

وقام محمد الماشطة بجولة بقري كفرالبستان والبستان، كما زار المقر الانتخابي للمرشح عن نفس المقعد ونفس الدائرة محمد سامى سليمان، مرشح حزب الحركة الوطنية، حيث التقى المرشحين بالأحضان.