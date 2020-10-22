مصدر: "الإعلام الرياضي" أوصت بمعاقبة 5 برامج لانجرافها وراء التعصب

رصدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مخالفات في 5 برامج يتم بثها عبر 4 قنوات، وهي برامج "زملكاوي" في قناة الزمالك، و"ملك وكتابة" و"خط أحمر" في قناة الأهلي و"البريمو" في قناة تن و"أوضة اللبس" في قناة النهار.

اللجنة رفعت تقريرا للمجلس بمخالفات "زملكاوي وملك وكتابة وخط أحمر والبريمو وأوضة اللبس"

وكشف مصدر مسؤول في تصريح خاص، لـ"الوطن"، أنّ اللجنة رفعت توصية للمجلس في اجتماعها الأخير بتوقيع عقوبات على المخالفين، وأوضحت في تقريرها أنّها حرصت منذ البداية على إيقاظ روح المسؤولية المجتمعية والمهنية لدى الجميع وروح القانون، وأيضا عدم أخذ المخالفات بالعقوبات الفورية لكل مخالفة، تأكيدا منها على أنّ الأسرة الأعلامية بأشكالها كافة، قادرة على الاستجابة لتصحيح مسارها.

وتابع أنّ التقرير جاء فيه: "للأسف الشديد، استمرت المخالفات وزادت حدة مع التطورات الأخيرة على الساحة الرياضية، وأصبحنا في معارك إعلامية رياضية شبه يومية".

وأشارت اللجنة في تقريرها، إلى أنّ الأجواء الرياضية أصبحت غير رياضية، وبالتالي الإعلام الرياضي، ما لا يبشر بتحسن الأجواء رغم الجهود المبذولة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتنقية الأجواء في منظومتنا الإعلامية الرياضية، من خلال التوجيهات المتكررة بالالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي، وعدم الانجراف وراء دعاوى التعصب والإهانات المتبادلة، التي أصبحت غالبة في التناول الإعلامي الرياضي، خاصة المواد المرئية ومنها إلى المواقع الإلكترونية، وردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تزيد الأمور اشتعالا، ما يؤثر بشكل مباشر على السلم الاجتماعي في ظروف حرجة لشعبنا ووطننا".

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن في وقت سابق إحالة الشكاوى التي تلقاها ضد ما يتم تناوله في الإعلام الرياضي إلى لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس، للنظر فيها وتقديم التوصيات اللازمة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المجلس والأكواد الإعلامية.

كما قرر المجلس إحالة الشكاوى المتعلقة باللجنة الأوليمبية ونادي الزمالك إلى المستشار القانوني، لدراستها وفحصها وتقديم الرأي القانوني، لعرض الأمر على المجلس في اجتماعه المقبل، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وأكد المجلس حرصه على تنفيذ القانون بمنتهى الدقة والشفافية، والدعوة إلى إعلاء القيم والمبادئ والحرص على تنفيذ الأكواد الإعلامية والبعد تماما عن كل الصور التي تحول دون ذلك.