إحالة شكاوى "الإعلام الرياضي" إلى لجنة ضبط الأداء

أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، في جلسته أمس الثلاثاء، الشكاوى التي تلقاها ضد ما يتم تناوله في الإعلام الرياضي إلى لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس للنظر فيها.

وطالب المجلس، في بيان له من قليل، اللجنة، بتقديم التوصيات اللازمة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المجلس والأكواد الإعلامية.

كانت اللجنة الأولمبية، قررت الأحد الماضي إيقاف رئيس نادي الزمالك لمدة 4 سنوات، وإبلاغ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإعمال شؤونه حيال ما يتم إذاعته بقناة الزمالك الفضائية، من ألفاظ وعبارات، تشكل خدشًا للحياء العام بالمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي.

وكشف مصدر مسؤول، أنّه جرى رصد ملاحظات في برامج 5 قنوات، فضلا عن رصد 6 مخالفات في مواقع إلكترونية، ويتضمن تقرير الرصد المقرر أن تناقشه اللجنة، المخالفات المنسوبة لبعض البرامج في عدد من القنوات الفضائية، "نحو 5 قنوات"، التي تتعلق بتغطية قرارات اللجنة الأولمبية الأخيرة، والخاصة بمعاقبة بعض مسؤولي الأندية.

وقال مصدر مطلع، لـ"الوطن"، إنّ معدل الملاحظات والمخالفات التي يجري رصدها في تراجع مؤخرا، باستثناء تغطية قرارات اللجنة الأولمبية والتظلمات، متابعا: "ندرس ونقيم الملاحظات التي يتم رصدها".

وكانت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، طالبت في وقت سابق، المعنيين بالعمل الإعلامي الرياضي "مقروءًا ومرئيًا ومسموعًا والصفحات الإلكترونية"، بالعمل والتعاون على عودة الروح الرياضية والحفاظ على حيوية الأحداث الرياضية، ومتعتها التي تحفظ للرياضة المصرية مكانتها وتأثيراتها الإيجابية على قطاعات عريضة من المجتمع، دون الانزلاق لإثارة التعصب أو التشجيع على العنف وتعكير الأمن والسلم بين الجماهير ومخالفة القوانين، والتعرض للحياة الشخصية للرموز الرياضية أو المشاركين في المنافسات الرياضية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، أنّها رصدت بعض الخروقات لهذه المبادئ تتضمن في محتواها خروجًا عن القيم الرياضية الإيجابية التي تضع روح المنافسة في خدمة التنمية الصحيحة للعلاقات الإنسانية.

وتابعت: "تأمل اللجنة أن يحرص الجميع على دعم الروح الإيجابية مع ختام الموسم الرياضي والكروي على وجه الخصوص، والاستعداد لموسم جديد واستضافة مصر لكأس العالم لكرة اليد مع مطلع العام المقبل، فإنّ لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي تؤكد أنّها ستواصل عملية الرصد لأي خروقات مستقبلية ورفع الأمر للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ العقوبات الواجبة لمنع الخروقات واستعادة الروح الرياضية الحقيقية إلى مجتمعنا".

كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أصدر قرارات التشكيل الكامل للجان، ومن بين اللجان الـ12 التي تشكلت، لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة أسامة أبوزيد، رئيس نادي الشمس، وضمت في عضويتها 3 صحفيين، هم سامي عبدالفتاح عامر هلال، الصحفي في المساء، ومحمد صلاح الدين ظرف دندش، الصحفي في آخر ساعة، وكمال الدين رضا عبدالخالق، الصحفي في جريدة الوفد، إضافة إلى أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وحدد المجلس اختصاصات اللجنة، التي تشمل متابعة ورصد الأحداث الرياضية التي يتم تغطيتها في الصحف ووسائل الإعلام، وضبط الأداء المهني، بما يحافظ على قيم وأخلاق المجتمع، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة (الأكواد) الصادرة بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019، ودراسة التغطية الصحفية والإعلامية للأحداث الرياضية وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وما يحال إليها من موضوعات أخرى تكون مرتبطة بطبيعة أعمالها.