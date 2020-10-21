الإعلام الرياضي: دعاوى التعصب والإهانات المتبادلة تشعل السوشيال ميديا

عقدت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى بالأعلى للإعلام، اجتماعا لها منذ عدة أيام، لمناقشة المخالفات المعروضة عليها والتي تم رصدها في عدد من البرامج الرياضية والمواقع الإليكترونية، ورفعت اللجنة توصياتها للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر للنظر فيها.

وحصلت "الوطن"، على بعض تفاصيل ما دار في اجتماع اللجنة، حيث أكد الحضور، أن الأجواء الرياضية أصبحت غير رياضية، وبالتالي الإعلام الرياضي بالمرة، لا سيما وأن دعاوى التعصب والإهانات المتبادلة، أصبحت غالبة في التناول الإعلامي الرياضي "بما لايبشر بتحسنها" بحسب تعبير مصدر مسئول في تصريح خاص.

وأضاف المصدر، أن هذا الوضع يأتي رغم الجهود المبذولة من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لتنقية الأجواء فى منظومتنا الاعلامية الرياضية، من خلال التوجيهات المتكررة بضرورة الالتزام بميثاق العمل الصحفي والإعلامي وعدم الانجراف وراء دعاوى التعصب والإهانات المتبادلة، التي أصبحت غالبة فى التناول الإعلامي الرياضي خاصة فى المواد المرئية، ومنها إلى المواقع الإلكترونية.

وكشف المصدر، أن اجتماع اللجنة تمخض عن تقرير تم رفعه لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وأشار إلى أن ردود الأفعال على مواقع التواصل الاجتماعى، تزيد الأمور أشتعالا "مما يؤثر بشكل مباشر على السلم الاجتماعى فى ظروف حرجة لشعبنا ووطننا" على حد قوله.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن في وقت سابق عن إحالة الشكاوى التي تلقاها ضد ما يتم تناوله في الإعلام الرياضي إلى لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي بالمجلس للنظر فيها وتقديم التوصيات اللازمة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في قانون المجلس والأكواد الإعلامية.

كما قرر المجلس أيضا إحالة الشكاوى المتعلقة باللجنة الأوليمبية ونادي الزمالك إلى المستشار القانوني، لدراستها وفحصها وتقديم الرأي القانوني، لعرض الأمر على المجلس في اجتماعه المقبل، واتخاذ القرار المناسب بشأنها، وأكد المجلس حرصه على تنفيذ القانون بمنتهى الدقة والشفافية، والدعوة إلى إعلاء القيم والمبادئ والحرص على تنفيذ الأكواد الإعلامية والبعد تماما عن كل الصور التي تحول دون ذلك.