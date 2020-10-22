"تحيا مصر "يفتتح المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بسوهاج

يفتتح صندوق تحيا مصر، ظهر اليوم، المرحلة الثانية من مشروعات التنمية المتكاملة بقرى الشيخ زين الدين، السوالم، عرب بخواج بمركز طهطا في محافظة سوهاج، وذلك بحضورنيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وفضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة "مصر الخير".

يأتي ذلك في إطار مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير القرى الأكثر احتياجا، وبالتنسيق مع برنامج التنمية المحلية لتوفير حياة كريمة لأهالي الصعيد.

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة "حياة كريمة" لغير القادرين، وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافية، وتنمية القرى الأكثر احتياجا وفقا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

توجيه 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة إلى الصعيد

تم توجيه 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة للصعيدوجاء قطاع التعليم على رأس القطاعات الأكثر استفادة من "حياة كريمة"، بنحو 156 مدرسة، فيما استفاد قطاع الصرف الصحي بنحو 257 مشروعا، ونال صعيد مصر 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة.

وخلال العام 2019، تم رصد 2.4 مليار جنيه اعتمادات مالية بخلاف المدرج بالخطة والذي تُقدر بـ1.1 مليار جنيه.

صرف 950 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة

وتضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية صرف 950 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة بـ138 قرية عام 2019-2018، ومن المخطط أن يتم صرف 5 مليارات جنيه لاستكمال الأعمال المخططة بـ500 قرية.

تقديم الخدمة الطبية في المناطق المحرومة والنائية في مختلف المحافظات

وكان لمبادرة "حياة كريمة" دور كبير في تقديم الخدمة الطبية في المناطق المحرومة والنائية في مختلف المحافظات، حيث عالجت القوافل الطبية على مدار العام ما يقرب من 5 ملايين مواطن بالمجان، من خلال إجراء الفحوص الطبية لهم، وصرف الأدوية بالمجان، سواءعلى نفقة الوزارة أو بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.