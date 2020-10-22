محافظ أسيوط: إنشاء 37 مدرسة بتكلفة 183 مليون جنيه ضمن "حياة كريمة"

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه أنشئت 37 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجا، ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في قطاع التعليم بالمحافظة، بإجمالي 533 فصلا دراسيا، بتكلفة إجمالية بلغت 183 مليون و620 ألف جنيه، بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وهيئة الأبنية التعليمية.

وأشار "سعد" إلى أن هذه المدارس يجري تنفيذها من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالمحافظة، تفعيلا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبناء الإنسان المصري، وتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجا، وتماشيا مع خطة الدولة للنهوض بقطاع التعليم وتطوير المنظومة التعليمية، تنفيذا لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح المحافظ، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" يجري تنفيذها بـ60 قرية، في المرحلة الأولى، وسينتهي العمل بجميع مشروعاتها مع نهاية ديسمبر 2020، على أن يبدأ العمل بمشروعات المرحلة الثانية، في 90 قرية، من الأكثر احتياجا، لتحقيق التنمية الشاملة ورفع مستوى معيشة المواطنين، وتقديم خدمات لائقة وتوفير حياة كريمة لهم، في مجالات تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والخدمات الصحية؛ والتعليمية والبيئية وخدمات الكهرباء والإنارة والنظافة والتنسيق الحضاري، ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية، مع توفير فرص عمل للشباب.

من جهته، قال المهندس مصطفى عبدالفتاح، رئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط، إن عدد المدارس التي استلمت ضمن المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية، بلغ 18 مدرسة، بإجمالي 305 فصول دراسية، بتكلفة 103 مليون جنيه.

وأضاف "عبدالفتاح" أن عدد المدارس التي استلمت بتمويل من وزارة التنمية المحلية، بلغ 14 مدرسة، بعدد 164 فصلا دراسيا، بإجمالي تكلفة بلغت 57 مليونت و744 ألف جنيه، وبلغ عدد المدارس التي يجرى العمل بها بتمويل من الوزارة، مدرستين بتكلفة 12 مليون جنيه.

أما بلغ عدد المدارس التي يجرى العمل بها بتمويل من الخطة الاستثمارية لهيئة الأبنية التعليمية، 3 بتكلفة 9 مليون و698 ألف جنيه، فضلا عن استكمال خطة الهيئة للتوسع في إنشاء وتجهيز مدارس جديدة.