15 مدرسة جديدة بقوة 242 فصلا بالمنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عن الانتهاء من إنشاء 15 مدرسة جديدة، جاهزة لدخول الخدمة التعليمية بإجمالي 242 فصلًا دراسيًا، بنطاق 6 مراكز.

وقال المحافظ، في تصريح له اليوم، إن هناك تكليفات من القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع التعليم وتوفير كافة الاعتمادات المالية اللازمة، لإنشاء العديد من المدارس بجميع مراكز المحافظة، للحد من ظاهرة كثافة الطلاب داخل الفصول، وخاصة في ظل ظروف فيروس كورونا المستجد للحفاظ على التباعد بين الطلاب، حفاظا على سلامتهم وصحتهم.

من جانبه أوضح المهندس أحمد النوبي، مدير عام منطقة المنيا، بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، فرع شمال الصعيد، أنه جرى الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بـ 15 مدرسة وتوصيل كافة المرافق، والتجهيزات الخاصة باستقبال الطلاب خلال العام الدراسي القادم.

وأجري رؤوساء المراكز والمدن في المنيا، جولات تفقدية لمتابعة استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومدي الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية ومسافات التباعد البينية بين الطلاب لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد، إذ تفقدوا دورات المياه والفصول وغرفة الزائرة الصحية، بالإضافة لمتابعة الحالة العامة للنظافة.

وكان محافظ المنيا، كلف رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، بالمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس والوقوف على مدي جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد والذي سيبدا السبت القادم، مع المرور على كافة المدارس للتأكد من تلافى أي سلبيات أو ملاحظات واستكمال كافة الاحتياجات، ورفع درجة الاستعداد لاستكمال كافة الإجراءات الواجب إتخاذها لتجهيز المدارس بمختلف مراحلها التعليمية المختلفة.

وكانت مديرية التعليم بالمحافظة قد عقدت قبل أسبوع سلسلة من الندوات لتوعية المعلمين والعاملين بالمدارس بجائحة كورونا وكيفية مجابهتها خلال انعقاد العام الدراسي الجديد.