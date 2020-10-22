"العمدة": أغرب حالة في القرية المسحورة "فتاة ضربت قطة سوداء ليلا"

قال الشيخ محمد العمدة، منسق حملة تنظيف المقابر في محافظة قنا، إن من أغرب الحالات التي تعامل معها، في القرية المسحورة، فتاة ضربت قطة سوداء ليلا، مضيفا أنها من يومها في غيبوبة، موضحا أن القطة "كانت جنية متشكلة فانتقمت، نخلى بالنا من الكلاب والقطط السوداء ليلا خصوصا النساء والفتيات".

وأضاف "العمدة" أن الحالة أخذت عدة جلسات حتى فاقت من غيبوبتها، مطالبا الجميع بالتحصن بالقرآن الكريم.

كان الشيخ محمد العمدة، كشف تفاصيل رصد كاميرا مراقبة لامرأة ترتدي ملابس سوداء، وتدفن السحر أمام أحد منازل قرية الكوم الأحمر، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا.

وقال "العمدة"، إن هذه السيدة ضبطت، مشيرًا إلى أنها ليست ساحرة ولكنها وسيطة للساحر، لافتا إلى أن هذه القرية كثرت فيها أعمال الدجل والشعوذة من بعض ضعاف النفوس.

وأوضح الشيخ أنه أخرج السحر الذي دفنته هذه المرأة، ووجدوا فيه "حاجات غريبة عبارة عن طلاسم وقطعة من اللحم وطلاسم سحر"، مشيرا إلى أن الأهالي يعانون من تعطل زواج الفتيات والأحلام الغريبة ليلا وانتشار الأعمال السحرية، لافتا أنه اكتشف حتى الآن 22 حالة سحر "تسليط شيطاني وأعمال وشعوذة" مدفونة في هذه القرية.

ونصح الشيخ محمد العمدة، الأهالي بالاهتمام بعملهم وعدم الالتفات إلى السحر، وعدم نسب أي مشكلة تحدث للسحر "ياريت الناس تركز في أعمالها وشغلها ومش كل حاجة نقول سحر".

وأكد "العمدة"، أن الساحر الذي ينفذ هذه الأعمال لأهالي القرية غير معروف حتى الآن، لافتا إلى أن أهالي القرية أنفسهم توقفوا عن جلب المشعوذين للقرية لفك السحر، مضيفًا أن المشعوذ هو من يسأل على اسم الأم ويعطي حجابا، ويخبرك بوجود أثار مدفونة في المنزل، مشددًا على أن القرية موبؤة بموضوع البحث عن الآثار.

وشهدت قرية الكوم الأحمر، التابعة لمركز فرشوط، شمال محافظة قنا، رصد سيدة في أثناء قيامها بوضع أعمال سحرية وسط شوارع القرية، ما دفع الأهالي إلى الاستعانة بأحد المشايخ المعروفين بفك السحر والأعمال، لإنقاذهم من أعمال المشعوذين والدجالين، الذين اتهموم بأنهم "قلبوا حال" الكثيرين من أبناء القرية.

وقال محمد العمدة الدربي، أحد المشايخ، معروف بنشاطه في فك الأعمال السحرية، إن الواقعة التي سجلتها كاميرا مراقبة مركبة على أحد منازل القرية، تظهر سيدة ترتدي ملابس سوداء، جاءت في ساعة متأخرة من الليل، ودفنت شيئا كان بحوزتها، وسط الشارع، عبارة عن كيس أسود صغير.

وأضاف "العمدة" أن عددا من أهالي القرية تواصلوا معه، وطلبوا منه استخراج العمل المدفون في الشارع، متابعا: "بعد استخراج الكيس، تأكدنا أنها قامت بعملية دفن السحر لإيذاء الناس، وتم التعامل مع الأمر بعمل رقية شرعية، وتحصين البيت، وإبطال السحر وأثاره في مكان الدفن الذي وضع فيه".