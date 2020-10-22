879 مرشحا للنواب على المقاعد الفردية من 36 حزبا

يبلغ عدد المرشحين الحزبيين لانتخابات مجلس النواب 879، بنسبة 22% من المرشحين، بينما تبلغ نسبة تمثيل الأحزاب المشاركة في انتخابات مجلس النواب 25% بعدد 36 حزبا، من إجمالي الأحزاب المشهرة في مصر، وعددها 108 أحزاب.

وأصدر ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، دراسة توضح أبرز مراحل وتفاصيل انتخابات مجلس النواب، وفيما يلي عدد مرشحي كل حزب في انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية.

مرشحو الأحزاب على المقاعد الفردية

مستقبل وطن 285. حماة الوطن 120. الوفد الجديد 67. الشعب الجمهوري 59. الحرية 50. المؤتمر 45. المحافظين 26. مصر القومي 22. الحركة الوطنية المصرية 20. المصري الديمقراطي الاجتماعي 18. المصريين 17. المصريين الأحرار 17. النور 14. الجيل الديمقراطي 13. أبناء مصر 11. التجمع 11. التحرير المصري 10. الإصلاح والتنمية 8. الإصلاح والنهضة 8. مصر المستقبل 8. العربي للعدل والمساواة 6. الغد 6. العدل 5. مصر الحديثة 5. نداء مصر 5. النصر 4. الاتحاد 3. الريادة 3. صوت الشعب 3. الاحرار الاشتراكيين 2. التحالف الشعبي الاشتراكي 2. الصرح المصري الحر 2. إرادة جيل 1. الأحرار الدستورين الجديد 1. حقوق الإنسان والمواطنة 1. مصر بلدي 1.

وتجرى المرحلة الأولى في 14 محافظة، هي: "الجيزة، والفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، والوادي الجديد، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، والإسكندرية، والبحيرة، ومطروح".

فيما تجرى انتخابات المرحلة الثانية في الداخل، يومي 7 و8 نوفمبر، بـ13 محافظة، هي: "القاهرة، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والغربية، وكفر الشيخ، والشرقية، ودمياط، وبورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويبلغ الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية للمرشح على النظام الفردي، 500 ألف جنيه، فيما يبلغ الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة 200 ألف جنيه.

ويجوز للمرشح تلقي تبرعات نقدية أو عينية من أي شخص طبيعي مصري، أو من الأحزاب المصرية، بشرط ألا يجاوز إجمالي التبرعات العينية والنقدية 5% من الحد الأقصى المصرح به للإنفاق على الدعاية الانتخابية.