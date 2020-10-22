صور.. تراكم الأمطار بالطريق الصحراوي في الإسكندرية والصرف يتدخل

تدخلت سيارات الشفط لسحب مياه الأمطار من الطريق الصحراوي في الإسكندرية بالكيلو 23 بمنطقة العامرية غرب المدينة الساحلية، اليوم الخميس، وذلك بعد هطول أمطار كثيفة على غرب المدينة.

وتواجد اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، بالطريق الصحراوي، وذلك للعمل على تيسير حركة المرور ومنع أي تراكمات للمياه، خاصة مع بدء النوه والأمطار على غرب المدينة.

وقال "نافع"، لـ"الوطن"، إنه تم التعامل الفوري مع مياه الأمطار التي تراكمت على الطريق الصحراوي، لافتا إلى أن الطريق يسير ولا توجد أي مشكلة وتم سحب المياه من خلال سيارات الشفط والسحب.

وأضاف "نافع"، أن الأمطار لم تتساقط إلا بغرب المدينة، بكثافة عالية، مؤكدا على الدفع بسيارتين للسيول و73 سيارة لسحب المياه المتراكمة في الشوارع والاستعداد الجيد لأول نوات للشتاء.

وأكد أن تراكم المياه ناتج عن الطاقة الاستيعابية لذلك يتم التراكم لدقائق معدودة ثم التدخل والتعامل الفوري مع التراكمات.

وشهدت مدينة الإسكندرية، تساقط الأمطار على مناطق غرب المدينة، وذلك وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وانتشر عمال فرق الطوارئ بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، وجرى الدفع بعدد من سيارات الشفط والدمج وسيارات السيول، استعدادا لاستقبال الأمطار، ونوات الشتاء لسحب المياه المتراكمة في الشوارع.

وتفقد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في المحافظة، تمركز السيارات وفرق الطوارئ للتأكد من جاهزية العمال، والاستعداد لاستقبال الأمطار.

ورفعت محافظة الإسكندرية درجة الاستعداد القصوى بنسبة 100%، لاستقبال أول نوات الشتاء، المتوقع حدوثها وفقا لهيئة الأرصاد الجوية وتنبؤات خرائط الطقس.