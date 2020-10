ساعة ونص وحكايات وبنات.. الخريطة التلفزيونية للقنوات الفضائية اليوم

مع استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19" حول العالم، يفضل المواطنون البقاء في المنازل قدر الإمكان، حفاظًا على سلامتهم، ومنعًا للتجمعات والزحام.

وتقدم "الوطن"، للمتابعين والقراء في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات، خريطة الأفلام العربية والأجنبية والمسلسلات والبرامج الترفيهية المعروضة اليوم، على القنوات الفضائية على النحو التالي:

أفلام عربية وأجنبية

روتانا سينما

عرض فيلم "أقوى الرجال" الساعة 1 ظهرًا، وفيلم "النمر الأسود" الساعة 3 عصرًا، وفيلم "عمر وسلمى 2" الساعة 5:30 مساءً، وفيلم "ساعة ونص" الساعة 8 مساءً، و"أمان يا صاحبي" الساعة 10 مساءً، و"أسد و4 قطط" الساعة 12 منتصف الليل.

MBC2

عرض فيلم Ready Player One الساعة 1:30 ظهرًا، وBridge to Terabithia الساعة 3:30 عصرًا، وThe Spiderwick Chronicles الساعة 5:30 مساءً، وBeauty and the Beast الساعة 7:30 مساءً، وA Wrinkle In Time الساعة 10 مساءً، وKing Kong الساعة 12 منتصف الليل.

المسلسلات التلفزيونية

ON دراما

عرض مسلسل "قصة الأمس" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "زيزينيا ج 2" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "الدخول في الممنوع" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "لدينا أقوال أخرى"، ومسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس الساعة 10 مساءً، ومسلسل "القيصر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "النساء قادمون" الساعة 12 منتصف الليل.

CBC دراما

عرض مسلسل "يوميات زوجة مفروسة أوي ج1" الساعة 6 مساءً، ومسلسل "ظل الرئيس" الساعة 7 مساءً، ومسلسل "نصيبي وقسمتك" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ﻵخر نفس" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "بخط الإيد" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "الوجه الآخر" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" الساعة 12 منتصف الليل.

DMC دراما

عرض مسلسل "ولسه بحلم بيوم" الساعة 6 مساءً، و"يوميات ونيس" الجزء الرابع الساعة 7 مساءً، و"الوصية" الساعة 8 مساءً، ومسلسل "ليالي أوجيني" الساعة 9 مساءً، ومسلسل "ختم النمر" الساعة 10 مساءً، ومسلسل "إلا أنا" الساعة 11 مساءً، ومسلسل "يتربى في عزو" الساعة 12 منتصف الليل.

صدى البلد دراما

عرض مسلسل "حب لا يموت" الساعة 6 مساءً، و"لعنة كارما" الساعة 7 مساءً، و"كيد الحموات" الساعة 8 مساءً، و"بروفا" الساعة 9 مساءً، و"لعبة الموت" الساعة 10 مساءً، و"عزمي وأشجان" الساعة 11 مساءً.

البرامج الترفيهية

DMC

عرض برنامج "صاحبة السعادة" الساعة 11 مساءً.

MBC مصر

عرض برنامج "عايز أتجوز" الساعة 5 مساءً، و"الصدمة 3" الساعة 5:30 مساءً، و"اللعيب مع رزان ومهيب" الساعة 11 مساءً.

OnE

عرض برنامج "راجل و2 ستات" الساعة 4:30 عصرًا.

CBC

عرض برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" الساعة 3 عصرًا.