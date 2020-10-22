خطوات حل مشكلة تراكم فواتير الغاز الطبيعي الشهرية بالخطأ

بحلول موعد دفع فاتورة الغاز الطبيعي الشهرية، يفاجأ كثير من المواطنين بارتفاع قيمة الاستهلاك الشهري الخاص، إذ تأتي الفاتورة في كثير من الأحيان بقيمة أعلى بكثير من الاستهلاك الحقيقي، ما يجعل المواطن في موضع شك حول صحة عداد الغاز وسلامته أو حدوث خطأ في حسابات الشركة، كما يتعرض العديد منهم إلى موقف تراكم الفواتير نتيجة خطأ ناتج عن الشركة بعدم تسجيل الفواتير المدفوعة.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، كيفية التصرف حال تراكم فواتير الغاز بالخطأ من خلال تقديم الشكوى، وخطوات تسجيل قراءة عداد الغاز لتجنب تراكم الفواتير، كالتالي:

طرق تقديم شكاوى الغاز الطبيعي

- يمكن الاتصال بـ129 الرقم الخاص لطوارئ شركة "تاون جاس" للغاز الطبيعي إذا حدث شيء في منزلك.

- ويمكن الاتصال بـ149 الرقم الخاص بشركة "جاسكو" للإبلاغ عن أي تسريب أو كسر خط الغاز في منطقتك.

- أو الاتصال بـ1122 خدمة الرقم المختصر لشركة "بترو تريد" للخدمات البترولية، المسؤولة عن فواتير الغاز الطبيعي.

- كما يمكنك الاتصال بـ19994 شركة "صيانكو" لصيانة الخدمات المنزلية.

- ويمكن الاتصال برقم التليفون الأرضي للفرع الرئيسي لغاز مصر: 26902710.

- أو تقديم الشكاوى عبر البريد الإلكتروني egyptgas@egyptgas.com.eg.

- كما خصصت شركة غاز مصر الخط الساخن 19220 لاستقبال شكاوى المواطنين.

خطوات تقسيط مديونية الغاز الطبيعي في حال تراكم الفواتير

- يمكنك تفادي تراكم الفواتير من خلال إرسال قراءات العداد عن طريق الاتصال برقم خدمة العملاء محمول 1122، أو إرسال القراءة عن طريق الموقع الإلكتروني www.petrotrade.com.eg، أو عن طريق تطبيق الموبايل.

- حال تراكم الفواتير يمكنك التوجة للمنطقة المدونة على الفاتورة التابعة للشركة، لبحث إمكانية التقسيط أو استيفاء طلب التقسيط وسداد دفعة مقدمة.

- عند تقديم الطلب تدفع 50% من إجمالي قيمة الفواتير، على أن يتم سداد الباقي على الفاتورة الشهرية الجديدة على فترة لا تزيد على 6 أشهر.

- حال وجود عطل في العداد يمكن للعميل التوجه إلى شركة الامتياز التابع لها محل الشكوى (تاون جاس - غاز مصر - غاز القاهرة) للإبلاغ عن عطل العداد.