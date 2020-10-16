"البترول": انتهينا من توصيل الغاز الطبيعي لـ11.3 مليون وحدة سكنية

انتهت وزارة البترول والثروة المعدنية من توصيل الغاز الطبيعي لنحو 11.3 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، حيث وفرت الدولة محفزات للمشروع القومى لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل أعطته زخماً ودفعات قوية لتحقيق معدلات توصيل قياسية تتجاوز المليون وحدة سنوياً.

وقال طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في تصريحات صحفية، إن هناك خطة كبيرة للتوسع في توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية، مشيرا إلى المشروع يضم مناطق جديدة باستمرار تتميز بأنها كثيفة استهلاك البوتاجاز، ما يحقق أهداف الدولة والوزارة من المشروع بتعظيم الاستفادة من توافر موارد الغاز الطبيعي وتقديم خدمات متميزة وحضارية للمواطنين وتخفيف أعباء استيراد جانب من احتياجات البوتاجاز للسوق المحلية.

ومن الجدير بالذكر أنه تم ملاحظة زيادة أعداد المتعاقدين فى المنطقة مستفيدين من القرارات المحفزة لزيادة معدلات التوصيل والمتمثلة فى مبادرة وزارة البترول فى تقسيط جزء مساهمة العملاء فى تكلفة التوصيل على 6 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 30 جنيها شهرياً للمناطق الجديدة التى يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة ضمن مشروع مصر القومي لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل للمناطق إذ أنه تم بالفعل بدء توصيل الغاز للمناطق القريبة من مصادر الشبكات الرئيسية بأبوالنمرس والتى بها شبكات صرف صحى حكومى كمرحلة أولى لتوصيل الغاز الطبيعى لقطاعين بإجمالى 8500 عميل وتم التعاقد مع 7100 عميل منهم حتى الآن مما يوضح مدى إقبال المواطنين على المشروع والاستفادة من المبادرة.

فيما انتهت تاون جاس من تنفيذ شبكات الغاز الطبيعي بنسبة 90% بإجمالى أطوال 27 كم للمرحلة الأولى، كما تم تنفيذ خطوط الخدمة لـ 2000 عقار وتم تنفيذ التركيبات الداخلية والخارجية لـ 5000 وحدة سكنية بمنطقة أبوالنمرس وجارٍ استكمال الأعمال حتى انتهاء توصيل المنطقة بالكامل.